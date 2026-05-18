സൗദിയിൽ വൻ സൈനിക വിന്യാസവുമായി പാകിസ്താൻ
ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നതിനിടയിലും പാകിസ്താൻ ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികരെയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളെയും സൗദി അറേബ്യയിൽ വിന്യസിച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കുമ്പോഴും സൗദിയുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ സൈനിക പങ്കാളിത്തം പാകിസ്താൻ ശക്തമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ നീക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സൗദി അതിർത്തികളുടെ സുരക്ഷക്കായി ഏതാണ്ട് 8,000 പാകിസ്തതാൻ സൈനികരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്താനും ചൈനയും സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച 16 JF-17 തണ്ടർ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സൗദിയിലെ കിംഗ് അബ്ദുൽ അസീസ് എയർ ബേസിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ രണ്ട് ഡ്രോൺ സ്ക്വാഡ്രനുകളും, ചൈനീസ് നിർമ്മിത HQ-9 ഉപരിതല-വ്യോമ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനവും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് പാകിസ്താൻ സൈനികർ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ചിലവും വഹിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയാണ്.
നിലവിൽ യു.എസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകളുടെ പ്രധാന മധ്യസ്ഥൻ പാകിസ്താനാണ്. വെടിനിർത്തൽ നിലനിർത്താനായി ഇറാന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്കക്ക് കൈമാറിയതും പാകിസ്താനായിരുന്നു.സൗദിയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സൈനിക വിന്യാസം. പ്രാദേശിക സംഘർഷം കടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 80,000 സൈനികരെ വരെ അയക്കാൻ ഈ കരാർ പാകിസ്താന് അനുമതി നൽകുന്നുണ്ട്.
ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സൗദിയുടെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സൗദി അടിയന്തിരമായി പാകിസ്താൻ സൈനിക സഹായം തേടിയത്. സൗദി അറേബ്യക്ക് നേരെ ആക്രമണം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യസുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും സൗദി ഭരണകൂടവും വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.
