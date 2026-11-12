വിദേശ വനിതകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം: പാക് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊച്ചുമകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി

വിദേശ വനിതകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം: പാക് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൊച്ചുമകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിtext_fields
ലാഹോർ: രണ്ട് വിദേശ വനിതകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ പാകിസ്താൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഇഷാഖ് ദറിന്റെ കൊച്ചുമകൻ മുഹമ്മദ് റസ ദർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ കോടതി കുറ്റം ചുമത്തി. നെതർലൻഡ്സ്, വെനസ്വേല സ്വദേശിനികളായ യുവതികളുടെ പരാതിയിലാണ് ലാഹോർ അഡീഷനൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി റഫാഖത്ത് അലി ഗോണ്ടലിന്റെ നടപടി. പ്രതികൾ എട്ട് പേരും കുറ്റം നിഷേധിച്ചു. നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളുടെ വിചാരണ നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട്, ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാൻ കോടതി പ്രോസിക്യൂഷനോട് നിർദേശിച്ചു.
2025-ൽ സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ചാണ് പരാതിക്കാരായ യുവതികൾ റസ ദറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇവരുടെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ബിസിനസിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ലാഭം നേടിയ റസ ദർ, പിന്നീട് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളറിലധികം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ തുകയും ലാഭവിഹിതവും തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി ഇവർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി. തുടർന്ന്, മറ്റൊരു നിക്ഷേപകനെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് 2026 ജൂണിൽ യുവതികളെ പാകിസ്താനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു.
ആദ്യം ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച യുവതികൾ പിന്നീട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മുറിയിലേക്ക് (Murree) പോയി. തുടർന്നാണ് ഇവരെ ലാഹോറിലെ ഡിഫൻസ് ഹൗസിങ് അതോറിറ്റി മേഖലയിലുള്ള വീട്ടിലെത്തിച്ച് തടഞ്ഞുവെച്ചത്. തോക്കും കത്തിയും തകർന്ന കണ്ണാടിച്ചില്ലുകളും കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾ, പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്തി അവയവങ്ങൾ വിൽക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുകയും 19,500 ഡോളർ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണ് ഇവരെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. പിന്നീട് ലാഹോർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് യുവതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായത്. വൈദ്യപരിശോധനയിൽ യുവതികൾ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജൂലൈ ആദ്യവാരം ഇവർ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി.
അതേസമയം, കേസിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. റസ ദറിനെയും മറ്റ് നാല് പേരെയും ലൈംഗികാതിക്രമക്കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ പൊലീസ്, പകരം ദറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ മൂന്ന് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ മാത്രമാണ് ബലാത്സംഗക്കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നത്. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് പാക് സെനറ്റർ ഫൈസൽ വാവ്ദ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇഷാഖ് ദറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, പൊലീസിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെയും കോടതി നേരിട്ട് കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.