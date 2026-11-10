ബ്രിട്ടീഷുകാർ ​ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തിയ ‘നാഗാ തലയോട്ടികൾ’ തിരിച്ചുനൽകി

ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തിയ ‘നാഗാ തലയോട്ടികൾ’ തിരിച്ചുനൽകിtext_fields
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയല് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നാഗാ ഗോത്രവിഭാഗത്തില് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ 39 പൂര്വികരുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങള് ഓക്സ്ഫഡ് സര്വകലാശാല ഇന്ത്യക്ക് തിരികെ നല്കി. ഭൂരിഭാഗവും തലയോട്ടികളായ അവശിഷ്ടങ്ങള് നാഗാലാന്റിലെത്തിച്ച് സംയുക്ത സ്മാരകത്തിൽ സംസ്കരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. പൂർവികർക്ക് ആദരപൂർവമായ അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നേരത്തെ മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ 2020 മുതൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ഇവയിൽ പലതും സൈനിക നടപടിക്കിടെ ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് മ്യൂസിയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2025ൽ നാഗാ പ്രതിനിധി സംഘം ഓക്സ്ഫഡ് സന്ദർശിച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങൾ തിരിച്ചുനൽകണമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സെപ്തംബറിൽ മ്യൂസിയം കൈമാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആസ്ട്രേലിയ,അമേരിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തദ്ദേശീയ സമൂഹങ്ങൾക്കും പീറ്റ് റിവേഴ്സ് മ്യൂസിയം നേരത്തെ മനുഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ഓക്സ്ഫോഡ് പിറ്റ് റിവേഴ്സ് മ്യൂസിയത്തില് നടന്ന ചടങ്ങില് നാഗാലാന്റില് നിന്ന് 30 അംഗ പ്രതിനിധിസംഘം പങ്കെടുത്തു.