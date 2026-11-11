ഗസ്സയിൽ പാർപ്പിടമില്ലാതെ 5.6 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ; സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന

ഗസ്സയിൽ പാർപ്പിടമില്ലാതെ 5.6 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ; സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനtext_fields
ഗസ്സ: ഇസ്രായേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപരോധവും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം ഗസ്സയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമായ പാർപ്പിടമില്ലാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് യു.കെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ‘സേവ് ദി ചിൽഡ്രൻ’ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മേഖലയിൽ അടുത്തിടെ വീശിയടിച്ച ശക്തമായ ശീതകാല കൊടുങ്കാറ്റിലും കനത്ത മഴയിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് ടെന്റുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായതിനെ തുടർന്നാണ് സംഘടനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
ഗസ്സയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 58 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന 12 ലക്ഷം പേർ അതീവ ദയനീയമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഇവരിൽ 5.6 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ കുട്ടികളാണ്. തകർന്ന ടെന്റുകളിലും താൽക്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി ഗസ്സയിലെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്നത് തുടർച്ചയായ നാലാമത്തെ ശീതകാലമാണ്.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഗസ്സയിലെ 70,000ത്തിലധികം ടെന്റുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ദാറുൽ ബലാഹിൽ ടെന്റുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണ് രണ്ട് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് കുട്ടികളും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രകാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാരവാനുകൾ ഗസ്സയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതും ടെന്റുകൾ, ടാർപോളിനുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ, പുതപ്പുകൾ, ഇന്ധനം, പാചകവാതകം, വീടുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതിയും ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ തുടർച്ചയായി തടയുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കടുത്ത തണുപ്പിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാനും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുമായി പകുതിയോളം കുടുംബങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്, പഴയ ടയറുകൾ, മാലിന്യങ്ങൾ, കാർഡ്ബോർഡ് എന്നിവയാണ് കത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ കത്തിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷബാധക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. 84 ശതമാനം ആളുകൾക്കും ചൂട് ലഭിക്കാൻ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കടുത്ത ശൈത്യം മൂലം ഗസ്സയിൽ 11 കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു.
ഗസ്സയിലെ പ്രതിസന്ധി കേവലം കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നമല്ലെന്നും അതിർത്തികളിൽ അവശ്യവസ്തുക്കൾ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വെള്ളം കയറിയ ടെന്റുകളിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്നത് ഇസ്രായേൽ അധികൃതരുടെ ബോധപൂർവമായ നടപടിയുടെ ഫലമാണെന്നും സേവ് ദി ചിൽഡ്രന്റെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ അഹ്മദ് അൽ ഹിൻദാവി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണെന്നും ഒരു വർഷം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഫലസ്തീൻ കുട്ടികൾക്ക് ഫലപ്രദമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.