Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ പദവി രാജിവെച്ച് ജെൻസൺ ഹുവാങ്; കോ​ളെ​റ്റ് ​ക്രീ​സ് ഇ​ട​ക്കാ​ല മേ​ധാ​വി

    text_fields
    bookmark_border
    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യു​മാ​യും വ​​ഴി​വി​ട്ട​ബ​ന്ധം..?
    എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ പദവി രാജിവെച്ച് ജെൻസൺ ഹുവാങ്; കോ​ളെ​റ്റ് ​ക്രീ​സ് ഇ​ട​ക്കാ​ല മേ​ധാ​വി
    cancel
    camera_alt

    ജെൻസൺ ഹുവാങ്

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ടെ​ക് ലോ​ക​ത്തെ പി​ടി​ച്ചു​ല​ച്ച ചാ​ര​വി​വാ​ദ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചി​പ്പ് ഭീ​മ​നാ​യ എ​ൻ​വി​ഡി​യ​യു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ സ്ഥാ​ന​ത്തു നി​ന്നും ജെ​ൻ​സ​ൺ ഹു​വാ​ങി​ന്റെ രാ​ജി. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തോ​ടെ ഹു​വാ​ങ് രാ​ജി​വെ​ച്ച​താ​യി എ​ൻ​വി​ഡി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഫി​നാ​ൻ​സ് മേ​ധാ​വി കോ​ളെ​റ്റ് ​ക്രീ​സ് ഇ​ട​ക്കാ​ല സി.​ഇ.​ഒ ആ​യി സ്ഥാ​ന​മേ​ൽ​ക്കും. പു​തി​യ മേ​ധാ​വി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​യും ക​മ്പ​നി ബോ​ർ​ഡ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, ആ​ദ്യ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഹാ​ർ​വി സി ​ജോ​ൺ​സി​നെ​യും നി​യ​മി​ച്ചു. ചൈ​നീ​സ് ചാ​ര വ​നി​ത ആ​ലീ​സ് ഹു​വാ​ങ്ങു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ണ​യ ബ​ന്ധം ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് ​ജെ​ൻ​സ​ൺ ഹു​വാ​ങ് സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക​യ​ച്ച സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ താ​ൻ ഭാ​ര്യ​യോ​ട് വി​ശ്വാ​സ വ​ഞ്ച​ന കാ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്ന് കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ചൈ​നീ​സ് വ​നി​ത​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള മെ​ഗാ​സ്പീ​ഡ് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യി​ലെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വാ​യ ആ​ലീ​സ് ഹു​വാ​ങ്ങു​മാ​യി 2023 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ ജെ​ൻ​സ​ൺ ഹു​വാ​ങ്ങി​ന് അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ചൈ​നീ​സ് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സൈ​ന്യ​വു​മാ​യും ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൂ​ടി​യാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​ണ​യ​ബ​ന്ധം കോ​ളി​ള​ക്കം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും എ​ൻ​വി​ഡി​യ​യു​ടെ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ജെ​ൻ​സ​ൺ ഹു​വാ​ങ് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണം മ​റി​ക​ട​ന്ന് സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലും മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലു​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി എ​ൻ​വി​ഡി​യ​ക്ക് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. ഈ ​ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘വാ​ക്ടെ​ൽ ലി​പ്റ്റ​ൺ’ എ​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി​യെ നി​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സി.​ഇ.​ഒ​യു​ടെ രാ​ജി വാ​ർ​ത്ത​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ എ​ൻ​വി​ഡി​യ​യു​ടെ ​ഓ​ഹ​രി​ക്ക് വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ച​ടി​യേ​റ്റു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച 13 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഇ​ടി​ഞ്ഞു.

    33 വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​യാ​യി എ​ൻ​വി​ഡി​യ​യെ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ മേ​ധാ​വി​യു​ടെ പ​ടി​യി​റ​ക്കം ഭാ​വി​യെ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ. ജെ​ന്‍സ​ണ്‍ ഹു​വാ​ങ്ങി​ന്റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​നു പി​ന്നാ​ലെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച 30 മി​നി​റ്റി​നി​ടെ ആ​സ്തി​യി​ൽ 7000 കോ​ടി​യു​ടെ ഇ​ടി​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യു​മാ​യും വ​​ഴി​വി​ട്ട​ബ​ന്ധം..?

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ചൈ​നീ​സ് ചാ​ര​സു​ന്ദ​രി​യു​ടെ കെ​ണി​യി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ എ​ൻ​വി​ഡി​യ സി.​ഇ.​ഒ ജെ​ൻ​സ​ൺ ഹു​വാ​ങ്ങി​ന് ​മ​റ്റൊ​രു യു​വ​തി​യു​മാ​യും ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. എ​ൻ​വി​ഡി​യ ഹെ​ൽ​​ത്കെ​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കിം​ബ​ർ​ലി പ​വ​ലു​മാ​യും ഹു​വാ​ങ്ങി​ന് വ​ഴി​വി​ട്ട​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ‘ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ടൈം​സാ​ണ്’ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. 63കാ​ര​നാ​യ ജെ​ൻ​സ​ൺ ഹു​വാ​ങ്ങും 48കാ​രി പ​വ​ലും ത​മ്മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ലെ സാ​ൻ ജോ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ൻ​വി​ഡി​യ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​നി​ടെ അ​ടു​ത്തി​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. കീ​ഴ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​ന്ധം ക​മ്പ​നി ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ‘എ​ൻ​വി​ഡി​യ’​യു​ടെ ച​ട്ടം.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Nvidia CEO Jensen Huang Resigns; Colette Kress Appointed Interim Chief
    Next Story
    X