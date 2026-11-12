എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ പദവി രാജിവെച്ച് ജെൻസൺ ഹുവാങ്; കോളെറ്റ് ക്രീസ് ഇടക്കാല മേധാവിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ടെക് ലോകത്തെ പിടിച്ചുലച്ച ചാരവിവാദത്തിനൊടുവിൽ അമേരിക്കൻ ചിപ്പ് ഭീമനായ എൻവിഡിയയുടെ സി.ഇ.ഒ സ്ഥാനത്തു നിന്നും ജെൻസൺ ഹുവാങിന്റെ രാജി. കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ, ബോർഡ് അംഗം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടൻ പ്രാബല്യത്തോടെ ഹുവാങ് രാജിവെച്ചതായി എൻവിഡിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻസ് മേധാവി കോളെറ്റ് ക്രീസ് ഇടക്കാല സി.ഇ.ഒ ആയി സ്ഥാനമേൽക്കും. പുതിയ മേധാവിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായും കമ്പനി ബോർഡ് അറിയിച്ചു.
ഇതോടൊപ്പം, ആദ്യ ബോർഡ് ചെയർമാനായി ഹാർവി സി ജോൺസിനെയും നിയമിച്ചു. ചൈനീസ് ചാര വനിത ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള പ്രണയ ബന്ധം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജെൻസൺ ഹുവാങ് സമ്മതിച്ചത്. ജീവനക്കാർക്കയച്ച സന്ദേശത്തിൽ താൻ ഭാര്യയോട് വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ചുവെന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചൈനീസ് വനിതയുമായുള്ള ബന്ധം തുറന്നു പറഞ്ഞത്.
സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള മെഗാസ്പീഡ് എന്ന കമ്പനിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടിവായ ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായി 2023 മുതൽ 2025 വരെ ജെൻസൺ ഹുവാങ്ങിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും സൈന്യവുമായും ഇവർക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് കൂടിയായതോടെ പ്രണയബന്ധം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു.
ദേശീയ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങളും എൻവിഡിയയുടെ രഹസ്യങ്ങളും കൈമാറിയെന്ന ആരോപണം ജെൻസൺ ഹുവാങ് നിഷേധിച്ചു. അതേസമയം, അമേരിക്കൻ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം മറികടന്ന് സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലുമുള്ള കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ നേടിയെടുക്കുന്നതായി എൻവിഡിയക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ‘വാക്ടെൽ ലിപ്റ്റൺ’ എന്ന ഏജൻസിയെ നിയോഗിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു.
സി.ഇ.ഒയുടെ രാജി വാർത്തക്കു പിന്നാലെ എൻവിഡിയയുടെ ഓഹരിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയേറ്റു. വ്യാഴാഴ്ച 13 ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞു.
33 വർഷംകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടെക് കമ്പനിയായി എൻവിഡിയയെ പടുത്തുയർത്തിയ മേധാവിയുടെ പടിയിറക്കം ഭാവിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നിക്ഷേപകർ. ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ച 30 മിനിറ്റിനിടെ ആസ്തിയിൽ 7000 കോടിയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ജീവനക്കാരിയുമായും വഴിവിട്ടബന്ധം..?
ന്യൂയോർക്: ചൈനീസ് ചാരസുന്ദരിയുടെ കെണിയിൽ കുരുങ്ങിയ എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ ജെൻസൺ ഹുവാങ്ങിന് മറ്റൊരു യുവതിയുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. എൻവിഡിയ ഹെൽത്കെയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കിംബർലി പവലുമായും ഹുവാങ്ങിന് വഴിവിട്ടബന്ധമുണ്ടെന്ന് ‘ന്യൂയോർക് ടൈംസാണ്’ പുറത്തുവിട്ടത്. 63കാരനായ ജെൻസൺ ഹുവാങ്ങും 48കാരി പവലും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ജോസിൽ നടന്ന എൻവിഡിയ കോൺഫറൻസിനിടെ അടുത്തിടപഴകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. കീഴ് ജീവനക്കാരുമായുള്ള സ്വകാര്യബന്ധം കമ്പനി ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നാണ് ‘എൻവിഡിയ’യുടെ ചട്ടം.