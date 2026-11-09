ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ; ഏറ്റുപറച്ചിൽ കമ്പനി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ

ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ; ഏറ്റുപറച്ചിൽ കമ്പനി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ചൈനീസ് ചാരവനിതയെന്ന് അമേരിക്ക സംശയിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായി തനിക്ക് വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി സമ്മതിച്ച് എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒ. ജെൻസൻ ഹുവാങ്. കമ്പനി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജീവനക്കാർക്കയച്ച ഇമെയിലിലൂടെ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. അലീസ് ഹുവാങ് എന്ന സ്ത്രീ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ഇവർ ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും നവംബർ 7-ന് ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ വിവാദം പുറത്തുവന്നത്.
താൻ "എൻവിഡിയയോട് പൂർണ്ണമായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്" എന്നും "നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും" എന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയില്ല," ജെൻസൻ ഹുവാങ് എഴുതി. "എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവരെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും വേദനിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്തതിന് ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ല. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു."
ഏഷ്യൻ ടെക് സ്ഥാപനമായ 'മെഗാസ്പീഡ് ഇന്റർനാഷണൽ' ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അലീസ് ഹുവാങ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ബെയ്ജിംഗിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് വേണ്ടി ഹുവാങ്ങിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ഏജൻസി അലീസിനെ നിയോഗിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി യു.എസ്. ഇന്റലിജൻസ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെട്ടു.
തന്റെ കുടുംബം എനിക്ക് എന്നും സ്നേഹവും പിന്തുണയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ താൻ അവരെ നിരാശരാക്കിയെന്നും ജെൻസൻ ഹുവാങ് പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെയും ഉണ്ടാക്കിയ വേദനയുടെയും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ഒപ്പം അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിമർശനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻവിഡിയയെ നയിക്കുക എന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പദവിയാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തിരിച്ചുപിടിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കും," എന്നും ജെൻസൻ ഹുവാങ് ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം സി.ഇ.ഒ. ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെതിരെ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ കമ്പനി സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.ദേശീയ സുരക്ഷയോ എൻവിഡിയയുടെ രഹസ്യങ്ങളോ ചോർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തക്ക കാരണങ്ങളൊന്നും ബോർഡിനില്ലെങ്കിലും, ബോർഡിന്റെ അന്വേഷണം ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തെ ജെൻസൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു.