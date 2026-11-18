വാതിലടച്ച് എൻവിഡിയ; ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ വീണ്ടും സി.ഇ.ഒ ആക്കില്ലെന്ന് ബോർഡ് ചെയർമാൻtext_fields
കാലിഫോർണിയ: സഹസ്ഥാപകൻ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ വീണ്ടും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ (സി.ഇ.ഒ) സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എൻവിഡിയ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഹാർവി ജോൺസ്. ചൊവ്വാഴ്ച നിക്ഷേപകരുമായി നടത്തിയ കോൺഫറൻസ് കോളിലാണ്, ഹുവാങ്ങിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന ശക്തമായ നിലപാട് കമ്പനി സ്വീകരിച്ചത്. ഹുവാങ്ങിന്റെ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും അദ്ദേഹം തയാറായില്ല.
വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഹുവാങ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്. ചൈനീസ് വ്യവസായി ആലിസ് ഹുവാങ്ങുമായും രണ്ട് എൻവിഡിയ ജീവനക്കാരുമായും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതാണ് രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. ആലിസ് ഹുവാങ്ങിന് ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് യു.എസ് ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ചാരവൃത്തി ആരോപണങ്ങൾ ചൈന തള്ളി. സംഭവത്തിൽ യു.എസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മിഷനും (എസ്.ഇ.സി) അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ സി.ഇ.ഒക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതം
കമ്പനിക്ക് അനുയോജ്യനായ പുതിയ സ്ഥിരം സി.ഇ.ഒയെ കണ്ടെത്താൻ 'ഹെയ്ഡ്രിക് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ്' എന്ന ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി ഹാർവി ജോൺസ് അറിയിച്ചു. തിരക്കുപിടിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാതെ, ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിയെത്തന്നെ കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഇടക്കാല സി.ഇ.ഒയും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസറുമായ കൊളെറ്റ് ക്രെസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇയാൻ ബക്ക് എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെയുള്ള ഒരാളെ സി.ഇ.ഒ ആക്കണമെന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ പരിഗണിക്കരുതെന്നും ആമസോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ ജെഫ് ബെസോസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, "സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ജെൻസൻ" എന്ന പേരിൽ ഹുവാങ്ങിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചുവരാൻ തയാറാണെന്ന് ഹുവാങ്ങും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പ്രവചന വിപണിയായ 'കൽഷി'യുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആം (Arm) സി.ഇ.ഒ റെനെ ഹാസ്, ഇയാൻ ബക്ക് എന്നിവർക്കാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത്.
നേതൃമാറ്റത്തിനിടയിലും മികച്ച സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളാണ് എൻവിഡിയ പുറത്തുവിട്ടത്. മൂന്നാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയിലധികം വർധിച്ച് 11,584 കോടി ഡോളറിലെത്തി. നാലാം പാദത്തിൽ 13,000 കോടി ഡോളറിന്റെ വരുമാനമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് വിപണി വിദഗ്ധരുടെ പ്രവചനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ എൻവിഡിയ ഓഹരികൾ 4.5 ശതമാനം ഉയർന്നു. നിലവിൽ 3.8 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ് കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം.
പുതിയ എ.ഐ ചിപ്പായ 'വേര റൂബിന്' വിപണിയിൽ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കൊളെറ്റ് ക്രെസ് വ്യക്തമാക്കി. ചിപ്പ് നിർമാണ പങ്കാളികളായ തായ്വാൻ സെമികണ്ടക്ടർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയുടെ (ടി.എസ്.എം.സി) പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ക്ലൗഡ് കമ്പനികളുമായുള്ള നിക്ഷേപ കരാറുകളിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേശീയ സുരക്ഷക്കായി പ്രത്യേക സമിതി
ചൈനയിലേക്കുള്ള ചിപ്പ് കയറ്റുമതിയും ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ എൻവിഡിയ ബോർഡ് പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഹുവാങ്ങിന്റെ പടിയിറക്കത്തിന് ശേഷമുള്ള ബോർഡിന്റെ ആദ്യ പ്രധാന തീരുമാനമാണിത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സ്ഥാപകന്റെ നേതൃത്വത്തിന് അവസാനമായതോടെ, കമ്പനിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിക്ഷേപകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.