ഇറാൻ യുദ്ധമുഖത്ത് എൻഎസ്എ നെറ്റ്വർക്ക് പണിമുടക്കി; ജീവനക്കാർക്ക് അവധി, ആശങ്കയിൽ അമേരിക്കtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായി അമേരിക്ക സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നതിനിടെ, യുഎസ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയിൽ (എൻഎസ്എ) ഉണ്ടായ വലിയ സാങ്കേതിക തകരാർ മധ്യേഷ്യൻ മേഖലയിലെ രഹസ്യ ആശയവിനിമയങ്ങളെ ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. സിഗ്നൽസ് ഇന്റലിജൻസ്, സൈബർ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ജോർജിയയിലെ നിർണ്ണായക ക്രിപ്റ്റോളജിക് കേന്ദ്രത്തെയാണ് തകരാർ പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്. തുടർച്ചയായ രണ്ടുദിവസം വലിയൊരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നതായി സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
മധ്യേഷ്യയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ജോർജിയ കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എൻഎസ്എയുടെ ആന്തരിക രഹസ്യ ശൃംഖലയായ 'എൻഎസ്എനെറ്റ്' താൽക്കാലികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ, ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരശേഖരണ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നുവെന്നും ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തടസ്സം നേരിട്ടെങ്കിലും, വിവരശേഖരണ ശേഷി പൂർണ്ണമായി നിലച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപോർട്.
മേരിലാൻഡിലെ ഫോർട്ട് മീഡിലുള്ള എൻഎസ്എ ആസ്ഥാനത്തെയും തകരാർ ബാധിച്ചു. അടിയന്തരമല്ലാത്ത പകൽസമയ ജീവനക്കാരോട് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ജോലിക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതില്ലെന്ന് ആന്തരിക അറിയിപ്പ് നൽകി. തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് സംവിധാനങ്ങൾ പഴയപടിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗം കുറവാണെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 'പിഎച്ച്പി' (PHP) പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷയിലെ സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്ന് വിവരം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. എഐ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അതിവേഗം കണ്ടെത്തിയ സുരക്ഷാ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള തിരക്കാണ് നെറ്റ്വർക്കിനെ ബാധിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ
പുതിയ സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ അതിവേഗം കണ്ടെത്താൻ എഐ സഹായിക്കുമ്പോൾ, അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ പഴയതും സങ്കീർണ്ണവുമായ സംവിധാനങ്ങളിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സെനറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് സമിതിയിലെ മുതിർന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം സെനറ്റർ മാർക്ക് വാർണർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അതേസമയം, എൻഎസ്എ തകരാറോ മറ്റ് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളോ വിദേശ ശക്തികളുടെ സൈബർ ആക്രമണമല്ലെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഹൗസ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ സംസാരിച്ച നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടർ ജയ് ക്ലേട്ടൺ, ഇതിൽ സൈബർ ആക്രമണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ മാർക്കോ റൂബിയോയും രാജ്യത്ത് വ്യവസ്ഥാപിത ആക്രമണമൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. വ്യോമയാന, ബാങ്കിങ്, സർക്കാർ മേഖലകളിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ തകരാറുകൾ വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണെന്നും ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
യുദ്ധമുഖത്തെ രഹസ്യ ആശയവിനിമയങ്ങളെ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ബാധിച്ച സംഭവം, സൈബർ സുരക്ഷാ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പ്രായോഗിക വെല്ലുവിളികളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ആന്തരിക ശൃംഖലകൾ പൂർണ്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമ്പോഴും നിർണ്ണായക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.