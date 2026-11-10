'ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നു'; യു.എൻ മേധാവിക്കെതിരെ പരസ്യ വിമർശനവുമായി ഉത്തരകൊറിയ

'ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നു'; യു.എൻ മേധാവിക്കെതിരെ പരസ്യ വിമർശനവുമായി ഉത്തരകൊറിയtext_fields
സോൾ: കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിൽ സംഘർഷം കുറക്കുന്നതിനായി ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിന്റെ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെ ഉത്തരകൊറിയ. ഗുട്ടെറസ് ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ നിലപാടിന് പിന്തുണ നൽകുകയാണെന്നും വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെ ഉത്തരകൊറിയയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ആരോപിച്ച് ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ സഹോദരി കിം യോ ജോങ് രംഗത്തെത്തി.
ഗുട്ടെറസിന്റേത് മുൻവിധിയോടെയുള്ളതും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തതുമായ നിലപാടാണെന്ന് കിം യോ ജോങ് വിമർശിച്ചു. അതിർത്തിയിലുണ്ടായ മൈൻ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ യഥാർഥ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെ ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് യു.എൻ മേധാവി ചെയ്തതെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഉത്തരകൊറിയൻ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ കെ.സി.എൻ.എയാണ് പ്രസ്താവന പുറത്തുവിട്ടത്.
ദക്ഷിണകൊറിയയുമായുള്ള അതിർത്തിയിൽ സൈനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും കിം ന്യായീകരിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമാനുസൃതമായ പ്രതിരോധ നടപടികളാണിവയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദക്ഷിണകൊറിയ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥക്ക് ഉത്തരകൊറിയയെ കുറ്റക്കാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും കിം ആരോപിച്ചു.
കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിൽ സമാധാനവും സംഘർഷലഘൂകരണവുമാണ് ഗുട്ടെറസിന്റെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ സംഭവത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ദക്ഷിണകൊറിയയെ ഉത്തരവാദിയാക്കുകയും വേണമെന്ന് കിം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിർത്തിയിൽ ദക്ഷിണകൊറിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ നടപടികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് വഴിവെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഗുട്ടെറസിനും പങ്കുണ്ടാകുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സെപ്റ്റംബർ 21ന് ഇരുകൊറിയകൾക്കുമിടയിലെ സൈനികവിമുക്ത മേഖലയിലുണ്ടായ മൈൻ സ്ഫോടനമാണ് പുതിയ തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചത്. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് ദക്ഷിണകൊറിയൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമായിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ കമാൻഡുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരകൊറിയ സ്ഥാപിച്ച മൈനുകളാണ് സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ ആരോപണം.
എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ ഉത്തരകൊറിയക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പ്യോങ്യാങ് വ്യക്തമാക്കി. ദക്ഷിണകൊറിയ തെളിവുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് ഉത്തരകൊറിയയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. പുതിയ പ്രസ്താവനയോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി സംഘർഷം വീണ്ടും നയതന്ത്ര തർക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.