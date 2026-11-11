ഇറാനെതിരെ ഇപ്പോൾ വൻ സൈനിക നീക്കമില്ല; സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കടുപ്പിക്കും, മുന്നറിയിപ്പുമായി റൂബിയോ

ഇറാനെതിരെ ഇപ്പോൾ വൻ സൈനിക നീക്കമില്ല; സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കടുപ്പിക്കും, മുന്നറിയിപ്പുമായി റൂബിയോtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാന് മേലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ തൽക്കാലം വൻകിട സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോ. എന്നാൽ ടെഹ്റാൻ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നാൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ജി-7 ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു റൂബിയോ. ഉപരോധവും കപ്പൽ ഗതാഗത വിലക്കും ഇറാന്റെ എണ്ണ വരുമാനത്തെ പൂർണ്ണമായി തകർത്തിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യം യുദ്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റമല്ലെന്നും സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിന്റെ പ്രഹരശേഷി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
“ഇറാന് മേലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധം അത്രമേൽ ശക്തമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നിലവിൽ അവിടെയൊരു വലിയ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല,” റൂബിയോ പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യ, ബ്രസീൽ, ഈജിപ്ത്, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും ഉക്രൈനിലെയും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത്.
അതേസമയം, മേഖലയിലെ സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് റൂബിയോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ വേളയിൽ കടലിലേക്ക് അയച്ച എണ്ണക്കപ്പലുകളിലെ ശേഖരം കൂടി തീരുന്നതോടെ ഇറാന്റെ വരുമാന മാർഗ്ഗം പൂർണ്ണമായും അടയും. ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസന്റും യു.എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും ചേർന്ന് ഉപരോധം മറികടക്കാനുള്ള വഴികൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചർച്ചകൾക്ക് യു.എസ് ഇപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണെന്നും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി മുൻകൈയെടുത്ത് മധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും റൂബിയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ഉപാധികൾ അപ്രായോഗികമാണ്. നഷ്ടപരിഹാരവും പണവും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് അമേരിക്ക തയ്യാറല്ലെന്നും എന്നാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആണവോർജ്ജ പദ്ധതി ഇറാന് തുടരാമെന്നും റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.