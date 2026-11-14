മിസിസിപ്പി നദിയിൽ വൻ കപ്പലപകടം; ടാങ്കർ ക്രൂയിസ് ബോട്ടിലിടിച്ച് 180 പേർ നദിയിൽ വീണു

മിസിസിപ്പി നദിയിൽ വൻ കപ്പലപകടം; ടാങ്കർ ക്രൂയിസ് ബോട്ടിലിടിച്ച് 180 പേർ നദിയിൽ വീണുtext_fields
ന്യൂ ഓർലിയൻസ്: അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ഓർലിയൻസിൽ മിസിസിപ്പി നദിയിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ആഡംബര ക്രൂയിസ് ബോട്ടിലേക്ക് കൂറ്റൻ ടാങ്കർ കപ്പൽ ഇടിച്ചുകയറി വൻ അപകടം. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 180 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും നദിയിലേക്ക് വീണെങ്കിലും, അതിവേഗത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മുഴുവൻ പേരെയും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി. 'മിസിസിപ്പിയിലെ അത്ഭുതം' എന്നാണ് ന്യൂ ഓർലിയൻസ് മേയർ ഹെലീന മൊറീനോ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 32 പേരെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചു. 'അറ്റ്ലാന്റിക് അസ്ഫാൽറ്റ്' എന്ന ടാങ്കർ കപ്പലാണ് അമേരിക്കൻ ക്രൂയിസ് ലൈൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'അമേരിക്കൻ ഹെറിറ്റേജ്' എന്ന അഞ്ചുനില റിവർ ക്രൂയിസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്.
മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞു; രക്ഷകരായി ടഗ്ബോട്ടുകളും പൊലീസും
ലോഹവും ചില്ലുകളും തകരുന്ന വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ടാങ്കർ ഇടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ക്രൂയിസ് ബോട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിയുകയും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നദിയിലേക്ക് മറിയുകയുമായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ യാത്രക്കാരെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞത്. 19 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തണുപ്പുള്ള നദിയിലേക്ക് വീണ ഡസൻ കണക്കിന് യാത്രക്കാരെയും, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ രണ്ട് ഹാർബർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ടഗ്ബോട്ടുകളും മറ്റ് യാനങ്ങളും ചേർന്നാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ടാങ്കറിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് സംവിധാനത്തിനുണ്ടായ തകരാറാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ മെലാനി ബേൺഹാം അറിയിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി ബോർഡ് സംഘം പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ആശയവിനിമയ തകരാർ കാരണം രാജ്യവ്യാപകമായി വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചതിനാൽ സംഘത്തിന് ഉടൻ ന്യൂ ഓർലിയൻസിൽ എത്താനായില്ല.
ടാങ്കർ കപ്പൽ ചൈനീസ് സർക്കാർ കമ്പനിയുടെ ഉപസ്ഥാപനത്തിന്റേത്
അപകടമുണ്ടാക്കിയ 520 അടി നീളമുള്ള 'അറ്റ്ലാന്റിക് അസ്ഫാൽറ്റ്' എന്ന ടാങ്കർ കപ്പലിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മാർഷൽ ദ്വീപുകളുടെ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഈ കപ്പൽ ലൈബീരിയയിലെ മൺറോവിയയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 'നേവ് ഷിപ്പിംഗ് എസ്.എ' എന്ന കമ്പനിയുടേതാണ്. ഇത് ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭീമൻ കപ്പൽ നിർമാണ കമ്പനിയായ 'ചൈന സ്റ്റേറ്റ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ' ഉപസ്ഥാപനമാണെന്ന് മറൈൻ ട്രാഫിക് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നദിയിലെ ഒഴുക്കിനെതിരെ വളരെ പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ, യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബോട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത് കപ്പലിലെ സംവിധാനങ്ങളുടെ വൻ പരാജയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ടുലെയ്ൻ സർവകലാശാലയിലെ സമുദ്രനിയമ വിദഗ്ദ്ധൻ മാർട്ടിൻ ഡേവീസ് വിലയിരുത്തി.
പരിക്കേൽക്കാത്ത യാത്രക്കാരെ സമീപത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി റോൾ കോൾ നടത്തി എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. അപകടത്തിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ഫോണുകളും കാറിന്റെ താക്കോലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഭക്ഷണവും താമസസൗകര്യവും ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും നഗരസഭ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.