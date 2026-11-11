നെതന്യാഹു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ സദസ്സിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയോട് ഏറ്റുമുട്ടി ഭാര്യ സാറ -വിഡിയോ പുറത്ത്

നെതന്യാഹു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ സദസ്സിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയോട് ഏറ്റുമുട്ടി ഭാര്യ സാറ -വിഡിയോ പുറത്ത്text_fields
തെൽഅവീവ്: ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഭാര്യ സാറ നെതന്യാഹുവും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയും മുൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ നഫ്താലി ബെന്നറ്റും പാർലമെന്റിലെ പ്രസംഗത്തിനിടെ രൂക്ഷമായ വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്ത്. പാർലമെന്റിൽ ദേശീയ ഐക്യത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നെതന്യാഹു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സദസ്സിന്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു സാറയും ബെന്നറ്റും വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകർക്ക് ഖത്തറുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചും മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബെന്നറ്റ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് സാറയും ബെന്നറ്റും പരസ്പരം രൂക്ഷ വാക്കേറ്റം നടക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും തർക്കം ഉച്ചത്തിലായതോടെ പ്രസംഗിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന നെതന്യാഹുവിന്റെ ശ്രദ്ധയും അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു. നെതന്യാഹു ബഹളം കേട്ട് മുൻനിരയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാനാകും.
സദസ്സിന്റെ മുൻനിരയിലായിരുന്നു സാറയും നഫ്താലി ബെന്നറ്റും ഇരുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസംഗം ബെന്നറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വാക്കേറ്റത്തിന് തുടക്കമായത്. നെതന്യാഹുവിന്റെ ഉപദേശകർക്ക് ഖത്തറുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകണമെന്നായിരുന്നു ബെന്നറ്റിന്റെ ആവശ്യം. കൂടാതെ, ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. ഇസ്രയേലിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച വിഷയങ്ങളാണിവ.
രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന തർക്കത്തിലേക്ക് സാറ നെതന്യാഹുവും ഇടപെടുകയായിരുന്നു. തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്ന് ബെന്നറ്റിനുനേരെ അവർ ഉച്ചത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റം രൂക്ഷമായി. രാജ്യത്ത് ഐക്യം വേണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് പാർലമെന്റിനുള്ളിൽ ഭാര്യയും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയും തമ്മിൽ വാക്കു തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്.
അതിനിടെ, മുൻ സൈനിക മേധാവി ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ യാഷർ പാർട്ടി, സർക്കാർ രൂപവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയുമായി നടത്താനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കി. പുതിയ നെസെറ്റിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ നെതന്യാഹു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഐസൻകോട്ട് രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് തീരുമാനം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ‘അസംബന്ധവും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതും വിദ്വേഷം വളർത്തുന്നതും അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരവുമാണെ’ന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഇറാന്റെ ആണവ ഭീഷണി നേരിടാൻ ഇസ്രായേൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേശീയ ഐക്യസർക്കാറിൽ പങ്കുചേരാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളോട് നെതന്യാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് യാഷർ പാർട്ടി കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കിയത്.