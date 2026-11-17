ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ പാർട്ടിയെ ഒഴിവാക്കും; നെതന്യാഹുവിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കംtext_fields
ജെറുസലേം: ഇസ്രായേൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ പാർട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ, ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ അനുയായികൾ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. യാഷർ പാർട്ടി നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ സംഘത്തെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിശാലമായ ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചാൽ ഓട്സ്മ യെഹൂദിത് പാർട്ടിയെ സർക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലിക്കുഡ് പാർട്ടി നിർബന്ധിക്കില്ലെന്ന് നെതന്യാഹുവിന്റെ അനുയായികൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ പാർട്ടിയെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും നെതന്യാഹുവിന്റെ അനുയായികൾ ഐസൻകോട്ടിന്റെ സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കളെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊന്നും കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി നിഷേധിച്ചു.
അതേസമയം, ഈ റിപ്പോർട്ട് തന്റെ പാർട്ടി നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ ശരിവെക്കുന്നതാണെന്ന് ഓട്സ്മ യെഹൂദിത് പാർട്ടി എംപിയായ ടാലി ഗോട്ലിവ് പറഞ്ഞു. നെതന്യാഹുവിന്റെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും പ്രതികരണത്തിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'ഇതിൽ പുതുമയെന്താണ്? ഓട്സ്മ യെഹൂദിത് പാർട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി ഐസൻകോട്ടുമായി ചേർന്ന് ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണകാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു,' അവർ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, ബെൻ-ഗ്വിറിന്റെയും, ധനമന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ചിന്റെയും പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലതുപക്ഷ സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവേളയിൽ നെതന്യാഹു നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
നെതന്യാഹുവിന്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പുതിയ സഖ്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐസൻകോട്ട്. ഇതിനിടെയാണ് നെതന്യാഹു ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഐസൻകോട്ട് മുന്നോട്ടുവെച്ച തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും തീവ്രനിലപാടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ താൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരിൽ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിക്ക് പങ്കുചേരാനാകൂവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നവംബർ 8-ന് ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് ഔദ്യോഗികമായി ഐസൻകോട്ടിനെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. 120 അംഗങ്ങളുള്ള ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റായ നെസെറ്റിൽ, ഐസൻകോട്ടിന്റെ സഖ്യത്തിന് 48 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളും അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് 19 സീറ്റുകളുമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഒരു വിഭാഗത്തിനും ഒറ്റക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.