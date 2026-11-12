നെതന്യാഹുവിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിലെ പ്രധാന സമിതികളും പ്രതിപക്ഷത്തിന്

നെതന്യാഹുവിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിലെ പ്രധാന സമിതികളും പ്രതിപക്ഷത്തിന്text_fields
ജറൂസലം : ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന് കനത്ത രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയായി പാർലമെന്റിലെ സുപ്രധാന സമിതികളുടെ നിയന്ത്രണം പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യമാണ് വിദേശകാര്യ-പ്രതിരോധ സമിതി, ധനകാര്യ സമിതി എന്നിവയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സ്വന്തം പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന പാർലമെന്റ് ക്രമീകരണ സമിതി യോഗത്തിൽ 9-നെതിരെ 13 വോട്ടുകൾക്കാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച്, അവിഗ്ദോർ ലിബർമാനെ വിദേശകാര്യ-പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനായും ലിറാൻ അവിസാർ ബെൻ-ഹൊറിനെ ധനകാര്യ സമിതി അധ്യക്ഷയായും നിയമിക്കും. പാർലമെന്റിന്റെ അന്തിമ അംഗീകാരം കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇരുവരും ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേൽക്കും.
രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ, സൈനിക കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിദേശകാര്യ-പ്രതിരോധ സമിതിയും, ബജറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ധനകാര്യ സമിതിയും നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 50-നെതിരെ 63 വോട്ടുകൾക്ക് പാർലമെന്റ് ക്രമീകരണ സമിതിയുടെ നിയന്ത്രണവും പ്രതിപക്ഷം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
120 അംഗ പാർലമെന്റിൽ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ 67 പേരുടെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഐസൻകോട്ട് സഖ്യത്തിനുള്ളത്; നെതന്യാഹു പക്ഷത്തിന് 53 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ മാത്രമാണുള്ളത്. അതിനിടെ, നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന അൾട്രാ ഓർത്തഡോക്സ് ജൂത പാർട്ടികളെക്കൂടി ഒപ്പം കൂട്ടി പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ പ്രതിപക്ഷം സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സർക്കാർ നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിർണായക സമിതികൾ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത് ഇസ്രായേലിലെ അധികാരമാറ്റ നീക്കങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗം പകരും.