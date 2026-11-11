കനത്ത മഴയിൽ മുങ്ങി ഗസ്സയിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ; ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയെന്ന് യു.എസ് സമിതി

കനത്ത മഴയിൽ മുങ്ങി ഗസ്സയിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ; ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയെന്ന് യു.എസ് സമിതിtext_fields
ഗസ്സ: കനത്ത ശൈത്യകാല മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഗസ്സയിലെ താത്കാലിക അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ തകർന്നടിയുന്നതിനിടെ, ഗസ്സയിലേക്കുള്ള ശൈത്യകാല സഹായ സാമഗ്രികളുടെ വരവ് ഇസ്രായേൽ മനഃപൂർവം വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. ഫലസ്തീനികളുടെ ദുരിതത്തിന് ഉത്തരവാദി ഇസ്രായേൽ അല്ലെന്നും, നിരായുധീകരണത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത ഹമാസാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും കാരണമെന്നും നെതന്യാഹു ചൊവ്വാഴ്ച അവകാശപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗാസയുടെ പുനർനിർമാണത്തിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുമായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്', ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗസ്സയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രതികരണം.
പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി പതിനായിരക്കണക്കിന് ടെന്റുകൾ; 1.5 ലക്ഷം ടെന്റുകൾ അതിർത്തിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗസ്സയിലുണ്ടായ പേമാരിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് താത്കാലിക ടെന്റുകളാണ് നശിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ കൂറ്റൻ മണൽക്കല്ല് ടെന്റുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീണ് മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗസ്സയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ 1,50,000-ത്തിലധികം ടെന്റുകൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെയും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും കൈവശം തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ഇതുവരെ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് യു.എൻ മാനുഷികകാര്യ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, ക്യാമ്പുകളിൽ നിറഞ്ഞ പ്രളയജലം പമ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനുള്ള മോട്ടോറുകൾക്കോ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾക്കോ ഇസ്രായേൽ പ്രവേശനാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ഹമാസ് സഹായ സാമഗ്രികൾ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്ന് തെളിവുകളില്ലാതെ ആരോപിച്ച നെതന്യാഹു, ഹമാസ് നിരായുധീകരണത്തിന് തയ്യാറാകാത്തതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, 2025 ഒക്ടോബറിൽ നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രകാരം ടെന്റുകളോ മറ്റ് സഹായങ്ങളോ എത്തിക്കുന്നതിന് നിരായുധീകരണം ഒരു ഉപാധിയല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദം ശക്തം; ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഗസ്സയിലെ ശൈത്യകാല ദുരിതത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്നുപോലും കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. അവിടത്തെ സാഹചര്യം 'അസഹനീയമാണ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡ്, സഹായങ്ങൾക്കുമേലുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തണുത്തുവിറയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചൂട് നൽകുന്നതും കീറിയ ടെന്റുകൾ നന്നാക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനപരമായ മാനുഷിക കടമയാണെന്നും ശൈത്യകാല ഉപകരണങ്ങൾ ഉടൻ ഗസ്സയിലേക്ക് കടത്തിവിടണമെന്നും യു.എസ് സെനറ്റർ ബ്രയാൻ ഷാറ്റ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ രണ്ട് വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അൽ-ഷിഫ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സൈനിക പ്രവർത്തകരെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം. 2025 ഒക്ടോബറിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 1,600-ലധികം ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗസ്സ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.