നെതന്യാഹുവും മൊസാദും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തലേന്ന് വൻ അട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിച്ചു; അമേരിക്ക ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

നെതന്യാഹുവും മൊസാദും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തലേന്ന് വൻ അട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിച്ചു; അമേരിക്ക ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോർട്ട്text_fields
തെൽഅവീവ്: ഇസ്രായേലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇറാനെതിരെ രഹസ്യ സൈനിക നീക്കം നടത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവും മൊസാദ് മേധാവി റോമൻ ഗോഫ്മാനും പദ്ധതിയിട്ടതായി ഇസ്രായേൽ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എതിർപ്പും അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലും മൂലം നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നെന്നാണ് ചാനൽ 12 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇറാനെതിരായ നീക്കം മേഖലയിൽ വലിയ സൈനിക സംഘർഷത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നും ഒക്ടോബർ 27ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുമെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ പദ്ധതിക്ക് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
എന്നാൽ എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും പദ്ധതി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കം നടന്നതായാണ് ചാനൽ 12ന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതിനിടെ ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് സംഭവിച്ച പിഴവിലൂടെ പദ്ധതിയുടെ വിവരം അമേരിക്കക്ക് ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് വാഷിങ്ടൺ ഇടപെട്ട് നീക്കം തടയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഓപ്പറേഷന്റെ സ്വഭാവമോ ലക്ഷ്യമോ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
അതേസമയം ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇറാനെ ആക്രമിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അന്നുതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ഓഫീസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നെതന്യാഹുവും ഇസ്രായേൽ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഇയാൽ സമീറും തമ്മിൽ സൈനിക നടപടിയെച്ചൊല്ലി കടുത്ത ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഒക്ടോബർ 25ന് ചാനൽ 12 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
ഇറാനുമായി സംഘർഷം രൂക്ഷമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സൈനിക നടപടിക്ക് നെതന്യാഹു നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും അതുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സമീർ തയ്യാറായില്ലെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്നും നടപടിക്ക് നിയമപരമായ അനുമതി ലഭിച്ചതിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവ് വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 26ന് ചാനൽ 12, ചാനൽ 13 എന്നിവയും സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. നെതന്യാഹുവും പ്രതിരോധമന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സും ആവശ്യപ്പെട്ട സൈനിക നടപടിയെ എതിർത്തത് സമീർ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇറാൻ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന ആശങ്ക സൈനിക നേതൃത്വത്തിനിടയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അജ്ഞാത സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ, സമീറുമായി തനിക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ലെന്നും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ അസംബന്ധമാണെന്നും നെതന്യാഹു പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇറാനിലെ ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കാൻ സൈന്യത്തിനും മൊസാദിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
അതേസമയം, അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത്. ഇറാനെതിരെ സൈനികാക്രമണങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആലോചിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് നെതന്യാഹു ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ചാനൽ 12 നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകാനാണ് ട്രംപിന്റെ താൽപര്യമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അമേരിക്ക സൈനികമായി മികച്ച നിലയിലാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേലും പശ്ചിമേഷ്യയും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് സമൂഹമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.