അറബ് പാർട്ടികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ നാശം, ഇറാൻ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ദേശീയ ഐക്യ സർക്കാർ അനിവാര്യമെന്ന് നെതന്യാഹു

അറബ് പാർട്ടികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ നാശം, ഇറാൻ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ദേശീയ ഐക്യ സർക്കാർ അനിവാര്യമെന്ന് നെതന്യാഹുtext_fields
തെൽ അവീവ്: പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 26ാം നെസെറ്റിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ നടന്ന പ്രസംഗത്തിൽ, രാജ്യത്ത് ദേശീയ ഐക്യ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ ‘ചെറിയൊരു സർക്കാർ’ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അറബ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ നാശമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണെന്നും നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുകയും, പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് യാഷർ പാർട്ടി നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അധികാരം കൈമാറുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഈ രോഷപ്രകടനം. അറബ് പാർട്ടികളെ ഭീകരവാദ പിന്തുണക്കാരായി ചിത്രീകരിച്ച് അവരുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എതിരാളികളെ തടയാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇറാൻ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ദേശീയ ഐക്യ സർക്കാർ അനിവാര്യമാണെന്ന് നെതന്യാഹു അവകാശപ്പെട്ടു.അറബ് പാർട്ടികളായ റഅം, ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ നിലപാടുകൾ ഒരേപോലെയാണെന്നും, രണ്ട് കൂട്ടരും ജൂത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നാശമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ശക്തമായി തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഖത്തറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ചു.
നെതന്യാഹുവിന്റെ വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് യാഷർ പാർട്ടി നേതാവ് ഗാദി ഐസൻകോട്ട് പ്രതികരിച്ചു. നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രസംഗം ഭ്രാന്തവും വംശീയാധിഷ്ഠിതവുമാണെന്ന് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സമാധാനത്തിനും ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിനുമാണ് തങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും റഅം പാർട്ടി ചെയർമാൻ മൻസൂർ അബ്ബാസ് വ്യക്തമാക്കി.