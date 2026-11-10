ഐസൻകോട്ടിനെ തടയാൻ അറബ് പാർട്ടികളെ നെതന്യാഹുവിന്റെ കൂട്ടാളി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഐസൻകോട്ടിനെ തടയാൻ അറബ് പാർട്ടികളെ നെതന്യാഹുവിന്റെ കൂട്ടാളി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്text_fields
തെൽഅവീവ്: ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയായ നതാൻ എഷൽ, ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും ശേഷവും യുനൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റ് നേതാവ് മൻസൂർ അബ്ബാസുമായി നിരവധി തവണ ബന്ധപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. യാഷർ പാർട്ടി നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചാൽ, അതിനെ യുനൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റ് പിന്തുണക്കുന്നത് തടയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു.
അടുത്ത സർക്കാർ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള സാധ്യത തടയാൻ നെതന്യാഹു പരസ്യമായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. നിർബന്ധിത സൈനികസേവന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. പാർലമെന്റിൽ നിയമം പാസാക്കാൻ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനെ അബ്ബാസ് പിന്തുണക്കുമോയെന്ന് എഷൽ ചോദിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരുന്ന ശേഷം അതനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് അബ്ബാസ് മറുപടി പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അബ്ബാസിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും ഐസൻകോട്ടിനെ സഹായിക്കുമോയെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതായും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എഷലിന്റെ ഫോൺവിളിയോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് യുനൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചത്.
തെരെഞ്ഞടുപ്പിന് പിന്നാലെ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് നെതന്യാഹു പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ എഷൽ വീണ്ടും മൻസൂർ അബ്ബാസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
2019ൽ തന്നെ നെതന്യാഹുവും മൻസൂർ അബ്ബാസും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് നിർണായകമായ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമായിവളർന്നു. ജറുസലേമിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്കും ഈ ബന്ധം വ്യാപിച്ചു. നിലവിൽ എഷെലിന്റെ ഫോൺവിളികളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് യുനൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റ്. എങ്കിലും, ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യത പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല.