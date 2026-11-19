മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ 360 കോടിയാകും; ഏറ്റവും വലിയ മതമാകുമെന്നും പ്രവചനംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതമായി 2035ഓടെ ഇസ്ലാം മാറുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കൻ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ക്രിസ്ത്യൻ, ഇസ്ലാം മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ താരതമ്യേന വേഗത്തിലാണ് വളരുന്നത്.
നിലവിലെ പ്രവണത തുടരുകയാണെങ്കിൽ 2070ഓടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിംകളുടെ എണ്ണം 360 കോടി (3.6 ബില്യൺ) കവിയുമെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം 300 കോടിക്ക് തൊട്ടുതാഴെയായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മറ്റ് പ്രധാന മതവിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കിടയിലുള്ള ഉയർന്ന പ്രത്യുൽപാദന നിരക്കാണ് ഈ വളർച്ചക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. മതപരിവർത്തനത്തേക്കാളും മതപരമായ സ്വത്വത്തിലെ മാറ്റങ്ങളേക്കാളും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ജനനനിരക്കിലെ ഈ വ്യത്യാസമാണെന്ന് പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്ററിലെ മുതിർന്ന ഡെമോഗ്രാഫറായ കോൺറാഡ് ഹാക്കറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്യൂ റിസർച്ചിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2020–2025 കാലയളവിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ശരാശരി പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് 3.1 കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളിൽ ഇത് 2.5 ആണ്. എന്നാൽ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ശരാശരി പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് 1.6 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ്. തലമുറകളിലുടനീളം ജനസംഖ്യാ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ 2.1 എന്ന നിരക്കിനേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണിത്.
2020- 2070നും ഇടയിൽ ലോകത്തിന്റെ ആകെ ജനസംഖ്യ 29 ശതമാനം വർധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പഠനവിധേയമാക്കിയ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിംകൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മാത്രമാണ് ഈ വളർച്ചക്കൊപ്പം മുന്നേറാൻ സാധിക്കുക. ഈ കാലയളവിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യ 30 ശതമാനവും മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ 80 ശതമാനവും വർധിക്കും. അതേസമയം, ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതത്തിൽ ഹിന്ദു, ജൂത വിഭാഗങ്ങളുടെ ശതമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പ്രവചിക്കുന്നു.