'446 മില്യൺ ഡോളർ ഇറക്കിയത് മണ്ടത്തരമായി, ഞാനൊരു 'മാഗ'യുമല്ല': ട്രംപ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നകന്ന് മസ്ക്text_fields
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കൻ മിഡ്ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ ചെലവഴിച്ച റെക്കോർഡ് തുക വെറും മണ്ടത്തരമായി തോന്നുന്നതായി ടെസ്ല, സ്പേസ് എക്സ് മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കനത്ത പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മസ്കിന്റെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പാർട്ടിക്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മുടക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു മസ്ക്. തന്റെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെക്സസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിലായി 446 മില്യൺ ഡോളറാണ് അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തത്.
'ഞാൻ മാഗ അല്ല' എന്ന് വ്യക്തമാക്കി മസ്ക്
ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ഡീൽബുക്ക് സമ്മിറ്റിൽ വെർച്വലായി സംസാരിക്കവെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് മസ്ക് മനസ്സുതുറന്നത്. ട്രംപിന്റെ 'മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് എഗെയ്ൻ' (MAGA) പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കാണേണ്ടതില്ലെന്നും താൻ 'മാഗ അല്ല' എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളോടുള്ള അന്ധമായ വിധേയത്വമാണ് മാഗ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരമൊരു സമീപനം തനിക്കില്ലെന്ന് മസ്ക് പറഞ്ഞു.
ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം വൈറ്റ് ഹൗസ് ഭരണകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ചെലവ് ചുരുക്കൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് രൂപീകരിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എഫിഷ്യൻസി നയിച്ചുകൊണ്ട് മസ്ക് സീനിയർ അഡ്വൈസറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 2026 ഒക്ടോബറിൽ ഭാവി യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള 'പ്രോജക്ട് മെറിഡിയൻ' പഠനത്തിന്റെ സഹനേതൃത്വവും പെന്റഗൺ മസ്കിന് നൽകിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെലവഴിച്ച പണം കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലമുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും, പണം മുടക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെ നില ഇതിലും മോശമാകുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ആധിപത്യം നേടിയത് ട്രംപിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറി. ജീവിതച്ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളിലെ അതൃപ്തിയാണ് വോട്ടർമാരെ മാറ്റിചിന്തിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ മുന്നേറ്റം മസ്കിന്റെ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാം. വൻകിട ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും നികുതി ഇളവുകളിലും കർശന പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്പേസ് എക്സിന് ഡാറ്റാ സെന്റർ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ജോർജിയയിൽ, ഇത്തരം നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും നികുതി ഇളവുകൾക്കും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവർണർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം ഏകദേശം 10 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പുതിയ സർക്കാർ കരാറുകൾ നേടിയ സ്പേസ് എക്സിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ടെക്സസിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് ഗവർണറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാവ് ജിന ഹിനോജോസയെക്കുറിച്ച് മസ്ക് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഗ്രെഗ് അബോട്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഹിനോജോസ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുള്ള ആളല്ലെന്നും, അവർ മിതവാദിയായിരിക്കുമെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു. ടെസ്ലയുടെയും സ്പേസ് എക്സിന്റെയും പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ടെക്സസിൽ ജിന ഗവർണറാകുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.