ബംഗ്ലാദേശിൽ വ്യാപക അക്രമവും തീയിടലും; മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്റെ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ശാഖകൾ കത്തിച്ചു, നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
ധാക്ക: നിരോധിച്ച അവാമി ലീഗിന്റെ രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗൺ ആഹ്വാനത്തിന് പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശിൽ വ്യാപക അക്രമവും തീയിടലും. മുൻ ഇടക്കാല സർക്കാർ തലവൻ മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്റെ ചിറ്റഗോങ്ങിലെ പൂർവിക വീടിന് അജ്ഞാതർ തീയിട്ടതിന് പുറമെ, ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ നിരവധി ശാഖകളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. സംഘർഷങ്ങളിൽ നാല് പേർ മരിക്കുകയും നാല് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് യൂനുസിന്റെ ഭാവനത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നത് . ചിറ്റഗോങ് പഞ്ച്ലൈഷ് പ്രദേശത്തെ യൂനുസിന്റെ പൂർവിക ഭവനത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ ഒരു മുറിയിലാണ് ആദ്യം തീ പടർന്നത്. താഴത്തെ നിലയിൽ ആരും താമസിച്ചിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നിലകളിൽ യൂനുസിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ സുരക്ഷിതരാണ്. അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണച്ചെങ്കിലും വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ വിവിധ ശാഖകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സിൽഹെറ്റ്, രാജ്ഷാഹി, ബരിഷാൽ, ഫരീദ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശാഖകളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. നവംബർ 10 മുതൽ ഇതുവരെ 37 ശാഖകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായും, കഴിഞ്ഞ അർധരാത്രി മുതൽ മാത്രം 14 ശാഖകൾ കൂടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായും ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
രണ്ട് ദിവസാം മുമ്പ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ ശാഖകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. സിൽഹെറ്റ്, രാജ്ഷാഹി, ബരിഷാൽ, ഫരീദ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശാഖകളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. നവംബർ 10 മുതൽ ഇതുവരെ 37 ശാഖകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായും, കഴിഞ്ഞ അർധരാത്രി മുതൽ മാത്രം 14 ശാഖകൾ കൂടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായും ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഭയന്നാണ് കഴിയുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ നാടൻ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടർന്നു. കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയുണ്ടായിട്ടും നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ധാക്കയിൽ മാത്രം പോലീസ് 565 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നൂറുൽ ഇസ്ലാം നാഹിദിനെ ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടി.
അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അജ്ഞാതരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ, ബിഎൻപി പ്രവർത്തകർ അവാമി ലീഗ് നേതാക്കളുടെ വീടുകളും കത്തിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്ത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച പ്രത്യേക ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിയുടെ ഒന്നാം വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് അവാമി ലീഗ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തിയതിൽ മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയായിരുന്നു ശിക്ഷ.
2024 ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ സർക്കാർ വീണതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഹമ്മദ് യൂനുസ് ഇടക്കാല സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയേറ്റത്. അന്ന് അദ്ദേഹം അവാമി ലീഗിനെ നിരോധിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ ജയിലിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ യൂനുസ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതോടെ, ബിഎൻപി നേതാവ് താരിഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ് നിലവിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഭരിക്കുന്നത്.
അക്രമത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ ഓഡിയോ-വീഡിയോ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സലാഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ നിൽക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. യൂനുസ് സെന്റർ ഇതുവരെ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.