ഇസ്രായേൽ സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരും കരുതുന്നതായി പഠനം

ഇസ്രായേൽ സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരും കരുതുന്നതായി പഠനംtext_fields
ലണ്ടൻ: ലോകസമാധാനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഇസ്രായേലാണെന്ന് 78 ശതമാനം ബ്രിട്ടീഷുകാരും കരുതുന്നതായി പുതിയ സർവേ റിപ്പോർട്ട്. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് (NatCen) പുറത്തുവിട്ട ‘ബ്രിട്ടീഷ് സോഷ്യൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്’ പഠനത്തിലാണ് ഈ നിർണായക കണ്ടെത്തലുള്ളത്. 2005ൽ 48 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്ന ഈ ആശങ്ക, നിലവിൽ ഇറാൻ (75%), അമേരിക്ക (74%) എന്നീ രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് എത്തിനിൽക്കുന്നത്.
സമീപകാല പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് വലിയ മങ്ങലേൽപ്പിച്ചത്. ഗസ്സയിലെ സൈനിക നടപടികൾക്ക് പിന്നാലെ 2024 അവസാനത്തോടെ 73 ശതമാനമായിരുന്ന ഈ തോത്, 2025ൽ അല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ 2026ൽ ഇറാന് നേരെ നടന്ന അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇത് വീണ്ടും 78 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ മേഖലയിൽ വലിയൊരു യുദ്ധത്തിന് കാരണമായേക്കുമെന്ന ഭയവും ബ്രിട്ടീഷ് ജനതക്കിടയിലുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾക്കതീതമായി ബ്രിട്ടനിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ പാർട്ടി അനുയായികൾക്കിടയിലും ഇസ്രായേലിനെതിരായ ഈ പൊതുവികാരം ശക്തമാണ്. ഗ്രീൻ പാർട്ടി (88%), ലേബർ പാർട്ടി (84%), ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റ് (79%) അനുയായികളിലാണ് ആശങ്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി (70%), റിഫോം യുകെ (62%) എന്നിവരെ പിന്തുണക്കുന്നവരിലും ഭൂരിഭാഗം പേർ ഇതേ അഭിപ്രായക്കാരാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യങ്ങളോടും രാജ്യസുരക്ഷയോടുമുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ്. അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് വെറും 9 ശതമാനം പേർ മാത്രം മുൻഗണന നൽകുമ്പോൾ, 42 ശതമാനം പേരും യൂറോപ്പുമായുള്ള അടുപ്പത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. കൂടാതെ, നിലവിലെ ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പകുതിയിലധികം പേരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രതിരോധ ചെലവ് കൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ലേബർ പാർട്ടി അനുയായികൾക്കിടയിൽ 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 55 ശതമാനമായും, സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ 40 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 52 ശതമാനമായും ഉയർന്നതായും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.