ഗസ്സയിൽ കൂടുതൽ ഈടുനിൽക്കുന്ന പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി വേണം: റെഡ് ക്രോസ്text_fields
ജനീവ: ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസാഹചര്യമൊരുക്കുന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസ്. തകർന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർമാണ സാമഗ്രികൾ ഗസ്സയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കിയത്. ഗസ്സയിൽ കൂടുതൽ ഈടുനിൽക്കുന്ന പാർപ്പിട സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും റെഡ് ക്രോസ് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഐ.സി.ആർ.സി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നത് ടെന്റുകളിലാണ്. ചോർന്നൊലിക്കുന്നതും ഏതു നിമിഷവും തകർന്നുവീഴാവുന്നതുമായ ഈ ടെന്റുകൾ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല. പല കുടുംബങ്ങളും തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഏതു സമയവും ഇടിഞ്ഞുവീഴാവുന്ന അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കനത്ത മഴയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ജനജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുകയാണ്.
നിർമാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നതിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും, സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ബാഹുല്യവും കാരണം ജനങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഗസ്സയ്ക്കുള്ളിലും ആവശ്യത്തിന് നിർമാണ സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമല്ല.
താൽക്കാലിക സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകില്ലെന്നും, കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും അന്തസ്സുള്ളതുമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഗസ്സ നിവാസികൾക്ക് സുസ്ഥിരമായ പരിഹാരങ്ങളാണ് ആവശ്യമെന്നും റെഡ് ക്രോസ് പറഞ്ഞു.