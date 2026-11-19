‘നമുക്ക് നീങ്ങിയാലോ?’; ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതിനിടെ അസ്വസ്ഥനായി മോദിtext_fields
മനില: ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ നടന്ന ക്വാഡ് (ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ്) ഉച്ചകോടിക്കിടെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ‘പ്രസ് കോൺഫറൻസ്’ നയതന്ത്ര വേദിയിൽ കൗതുകവും അസ്വസ്ഥതയും നിറച്ച കാഴ്ചയായി. പതിവ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ സെഷനെ ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടുള്ള ചോദ്യോത്തര വേദിയാക്കി മാറ്റിയതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകയ്ച്ചിയും ആസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസും ഏറെനേരം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നു. സംഭാഷണം നീണ്ടതോടെ, ‘നമുക്ക് നീങ്ങിയാലോ?’ എന്ന് മോദി ചോദിച്ചതും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞു.
ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായാണ് നാല് നേതാക്കളും മനിലയിൽ ഒത്തുചേർന്നത്. 2024ന് ശേഷം നാല് നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ യോഗവും ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ ഉച്ചകോടിയുമായിരുന്നു ഇത്. ചൈനയുടെ സൈനിക-സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം ചെറുക്കുന്നതിനും നിർണായക ധാതുക്കൾ, നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ), സമുദ്ര സുരക്ഷ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സൈനിക സഹകരണം എന്നിവയിൽ ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനുമുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. സമുദ്ര നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിനുള്ള പദ്ധതിയും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പരനാക്കിലെ സോളെയർ ഹോട്ടലിൽ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ട്രംപിന് ചുറ്റും കൂടിയത്. ഫോട്ടോ സെഷൻ വേഗം അവസാനിപ്പിച്ച് യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് പകരം ട്രംപ് ഓരോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും വിളിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തുടങ്ങി. മറ്റ് മൂന്ന് നേതാക്കളും നിശ്ശബ്ദരായി അരികിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ഈ നീക്കം. ഇതിനിടെ മോദിയോട് തിരിഞ്ഞ്, ‘കണ്ടോ, എനിക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. വളരെ കടുപ്പമേറിയവയാണ്’- എന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
നേതാക്കളുടെ ചർച്ചക്കായി ആകെ അനുവദിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം 40 മിനിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ട്രംപിന്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത മാധ്യമ സംവാദം ഇതിൽ 10 മിനിറ്റോളം അപഹരിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മോദി അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെങ്കിലും ട്രംപ് സംഭാഷണം തുടരുകയായിരുന്നു.ഒടുവിൽ ട്രംപിന്റെ സഹായികൾ ഇടപെട്ടാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചത്.
മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്.എ.എ), യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസ് എന്നിവയെ ബാധിച്ച സാങ്കേതിക-സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചു. ‘അതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾ വലുതും ശക്തരുമായിരിക്കുകയും പണമെല്ലാം കൈവശമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. കുഴപ്പമില്ല’ എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ചൈനയെ മറികടക്കാൻ 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മോദിയെ ചൂണ്ടി, ‘ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം വളരെ കടുപ്പമുള്ള ആളാണ്’ എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനേ തകയ്ച്ചിയോട് തിരിഞ്ഞ് അവർ ‘അതിലും കടുപ്പമുള്ള ആളായിരിക്കാം’ എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മൂന്ന് നേതാക്കളെയും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെന്നും മികച്ച വ്യക്തികളെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, പിന്നീട് ഉച്ചകോടി പ്രസംഗത്തിൽ മോദിയെ ലോകമെമ്പാടും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനായ നേതാവെന്നും പ്രശംസിച്ചു.
മോദിയെയും തകയ്ച്ചിയെയും ‘കടുപ്പക്കാർ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബനീസിനോട് തിരിഞ്ഞ്, ‘ഞങ്ങളും കുഴപ്പമില്ല’ എന്ന് ട്രംപ് തമാശ പറഞ്ഞു. അൽബനീസിന്റെ പുറത്ത് തട്ടിയുള്ള ഈ കമന്റ് കേട്ട് അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പിന്നീട് ഉച്ചകോടിക്കിടെ അൽബനീസിനോട് കൂടുതൽ സൗഹൃദപരമായ സമീപനമാണ് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചത്. ‘നമ്മളെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എന്റെ ഫോണും ഓവൽ ഓഫിസും നിങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്’ എന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.