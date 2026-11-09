സെനഗൽ തീരത്ത് അഭയാർഥികളുടെ ബോട്ട് മുങ്ങി 34 മരണം

സെനഗൽ തീരത്ത് അഭയാർഥികളുടെ ബോട്ട് മുങ്ങി 34 മരണംtext_fields
ബാഴ്സലോണ: സ്പെയിനിലെ കാനറി ദ്വീപുകളിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ശ്രമിച്ചവരുമായി പോയ ബോട്ട് സെനഗൽ തീരത്ത് മുങ്ങി. അപകടത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 34 പേർ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സെനഗൽ പ്രസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തലസ്ഥാനമായ ഡാക്കറിനും വടക്കൻ നഗരമായ സെന്റ് ലൂയിസിനും ഇടയിലുള്ള കടൽമേഖലയിലാണ് ചെറിയ ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായത്. കാണാതായവരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം ഇനിയും വ്യക്തമല്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാവരും സെനഗൽ പൗരന്മാരാണെന്ന് കുടിയേറ്റ സഹായ സംഘടനയായ ബോസ് ഫിയുടെ സ്ഥാപകൻ സലിയു ഡിയോഫ് പറഞ്ഞു. തെരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനാൽ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ പൗരത്വം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. അപകടത്തിൽ സെനഗൽ പ്രസിഡന്റ് ബസ്സിറോ ഡിയോമയേ ഫായി ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം അപകടകരമായ കടൽയാത്രകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പൗരന്മാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഇത്തരം യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രധാന കുടിയേറ്റ പാതയായി കാനറി ദ്വീപുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കർശനമായ അതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ സഹകരണവും കാരണം കുടിയേറ്റക്കാർ കൂടുതൽ അപകടകരമായ അറ്റ്ലാന്റിക് പാത തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവുമാണ് പലരെയും ഇത്തരം അപകടകരമായ യാത്രകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കാനറി ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള അറ്റ്ലാന്റിക് പാതയിൽ 2026 ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 635 പേർ മരിച്ചതായാണ് സ്പാനിഷ് കുടിയേറ്റ അവകാശ സംഘടനയായ വാക്കിംഗ് ബോർഡേഴ്സിന്റെ കണക്ക്. ഈ പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഓരോ 100 പേരിൽ 21 പേരും കടൽയാത്രയ്ക്കിടെ മരിക്കുന്നതായും സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഈ ദുരന്തത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചയും സ്പെയിനിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ച 142 കുടിയേറ്റക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബോട്ട് സെനഗൽ അധികൃതർ തടഞ്ഞിരുന്നു. സംഘത്തിൽ 23 സ്ത്രീകളും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സെനഗൽ, ഗാംബിയ, ഗിനിയ-ബിസൗ, ഗിനിയ, നൈജീരിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ.
അതിനിടെ, കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വരവ് വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്പാനിഷ് ദ്വീപായ അൽ ഹിയേറോയിൽ ശനിയാഴ്ച അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബർ ആദ്യം മുതൽ 30ലധികം ബോട്ടുകളിലായി 3,300ലധികം പേരാണ് ഈ ചെറിയ ദ്വീപിൽ എത്തിയത്.
2026ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ സെനഗലിലെ യുവജനങ്ങളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ഏകദേശം 24 ശതമാനമായിരുന്നു. യുവജനങ്ങളുടെ വലിയ പിന്തുണയോടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ പ്രസിഡന്റ് ഫായിയുടെ സർക്കാരിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്. അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് സെനഗൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു.