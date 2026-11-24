6,500 റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളെ മ്യാൻമറിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ മലേഷ്യtext_fields
ക്വാലാലംപൂർ: മലേഷ്യയിൽ കഴിയുന്ന 6,500-ലധികം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളെ മ്യാൻമറിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ തീരുമാനം. ഡിസംബറിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി തിരിച്ചയക്കൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചു. മ്യാൻമറിലെ റോഹിങ്ക്യൻ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരെ വംശഹത്യ നടന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വിധിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മലേഷ്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം.
ഡിസംബർ ആറു മുതൽ ഏഴു വരെ മൂന്ന് നാവികസേനാ കപ്പലുകളിലായി 1,500 പേരെ തിരിച്ചയക്കും. 5,303 പേരെ മ്യാൻമർ സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ വിമാനമാർഗവും മടക്കിയയക്കും. അഭയാർഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നാണ് മലേഷ്യയുടെ നിലപാട്.
വർഷങ്ങളായി മ്യാൻമറിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥികൾക്ക് അഭയം നൽകിയിരുന്ന രാജ്യമാണ് മലേഷ്യ. എന്നാൽ, അഭയാർഥികളെ മൂന്നാം രാജ്യങ്ങളിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടില്ലെന്നും കൂടുതൽ കാലം അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി രാജ്യത്തിനില്ലെന്നും അൻവർ വ്യക്തമാക്കി. മ്യാൻമർ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായവരാണ് അഭയാർഥികളിൽ പലരുമെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ 1,500 കുടിയേറ്റക്കാരെ മലേഷ്യ മ്യാൻമറിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. യുദ്ധം തുടരുന്ന രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഈ മടക്കയാത്രയുടെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തിരിച്ചയച്ച നൂറുകണക്കിന് പേരെ മ്യാൻമർ സൈനിക തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ച് മലേഷ്യ വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അതിനിടെ, അഭയാർഥികളുടെ സുരക്ഷിതവും സ്വമേധയാ ഉള്ളതും മാന്യവുമായ മടക്കയാത്ര ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മ്യാൻമർ അധികൃതരോട് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മലേഷ്യയുടെ പുതിയ തീരുമാനം ഈ വ്യവസ്ഥകൾ എങ്ങനെ പാലിക്കുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
യു.എൻ അഭയാർഥി ഏജൻസിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് വരെ മലേഷ്യയിൽ 2,25,740 അഭയാർഥികളും അഭയം തേടിയെത്തിയവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 90 ശതമാനത്തോളം പേരും മ്യാൻമറിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇവരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും റോഹിങ്ക്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഏകദേശം 1.90 ലക്ഷം റോഹിങ്ക്യകളാണ് മലേഷ്യയിലുള്ളത്.