ഇസ്രായേൽ നെസെറ്റിൽ അട്ടിമറി? നെതന്യാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതാൻ ബില്ലുകളുമായി ഐസൻകോട്ട് സഖ്യംtext_fields
ജെറുസലേം: ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാന നിയമങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം നെസെറ്റിൽ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളും, സംപ്രേഷണ മാധ്യമങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിവാദ നിയമവും മാറ്റിയെഴുതുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു.
ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ കൂട്ടിയിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ റദ്ദാക്കാനും, അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറച്ച വ്യവസ്ഥകൾ നീക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ പ്രാഥമിക അംഗീകാരം നൽകി. സർക്കാരിന്റെ നിയമോപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ മാറും. ഒക്ടോബർ 27-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് നെതന്യാഹു വിരുദ്ധ സഖ്യത്തിന്റെ നീക്കം. നെതന്യാഹു കെയർടേക്കർ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുകയും, അദ്ദേഹത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ഐസൻകോട്ടിന്റെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നിയമനിർമ്മാണം.
ഐസൻകോട്ടിന്റെ യഷാർ പാർട്ടിയിലെ മത്തൻ കഹാന നെസെറ്റ് സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് സഭയുടെ അജണ്ടയിൽ നിയന്ത്രണം നേടാനും ഈ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കാനും സഖ്യത്തിന് സാധിച്ചത്. ഐസൻകോട്ടിന്റെ നാല് കക്ഷി സഖ്യത്തിന് 48 സീറ്റുകളാണുള്ളതെങ്കിലും, നെതന്യാഹുവിനെ എതിർക്കുന്ന അറബ് ഭൂരിപക്ഷ കക്ഷികളായ റാം, ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ 19 സീറ്റുകളുടെ പിന്തുണയോടെ സഭയിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകളും ബുധനാഴ്ചത്തെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രകടമായി. ഹമാസിനെ ഭീകര സംഘടനയായി വിശേഷിപ്പിക്കാത്ത അറബ് എംപിമാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബില്ലും, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ 'ടെഫിലിൻ' ധരിക്കുന്ന ജൂത ആചാരത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ബില്ലും നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി അവതരിപ്പിച്ചു. തന്നെ മാറ്റിനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കക്ഷികളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനും ലിക്കുഡ് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഐസൻകോട്ട് സഖ്യവും അറബ് കക്ഷികളും സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചു.