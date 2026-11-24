ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചുവരവ്; അവസാനിക്കാതെ ദുരൂഹതകൾtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: വിവാദങ്ങൾക്കും രാജിക്കും പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ച എൻവിഡിയയുടെ തലപ്പത്തേക്കുള്ള സഹസ്ഥാപകൻ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചുവരവ് അമേരിക്കൻ ചിപ്പ് ഭീമനും ആഗോള ഓഹരി വിപണിക്കും എ.ഐ മേഖലയ്ക്കും താൽക്കാലിക ആശ്വാസമായി. എന്നാൽ, ഹുവാങ്ങിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും എൻവിഡിയയുടെ ദീർഘകാല ഭാവിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കകൾ ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
എൻവിഡിയയ്ക്ക് മേലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും നിയമക്കുരുക്കുകളും
ഹുവാങ്ങിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയല്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എൻവിഡിയ ബോർഡിന് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കമ്പനിയും ഹുവാങ്ങും നിരവധി അന്വേഷണങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്. ചൈനയുടെ ചാരവൃത്തി നീക്കങ്ങൾക്ക് ഹുവാങ് ഇരയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എൻവിഡിയയിലെ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഇതിനുപുറമെ, യു.എസ് കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് എൻവിഡിയ പ്രൊസസ്സറുകൾ വാങ്ങി ചൈനീസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'മെഗാസ്പീഡ്' എന്ന കമ്പനിക്കെതിരെ യു.എസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് രീതികളെക്കുറിച്ചും ഓഹരി ഉടമകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷനും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപ് ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളെ വേട്ടയാടാറില്ലെന്നതിനാൽ ഫെഡറൽ അന്വേഷണങ്ങൾ വലിയ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് കൊളംബിയ സർവകലാശാലാ പ്രൊഫസർ എറിക് ടാലി വിലയിരുത്തുന്നു. എങ്കിലും, ഡിസംബർ ഒന്നിന് മൂന്ന് ഹൗസ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് മുന്നിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിലും, ഡിസംബർ മൂന്നിന് സെനറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സിറ്റിംഗിലും ഹുവാങ് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടിവരും. കാലിഫോർണിയ അറ്റോർണി ജനറലും ചിപ്പ് കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലപാട് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള നേതാവാണെന്നും, ഹുവാങ്ങുമായി അകന്നാൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സമീപനം തിരിച്ചടിയായേക്കാമെന്നും ടാലി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ ഭാവിയും ഹുവാങ്ങിന്റെ പ്രതിച്ഛായയും
ഹുവാങ്ങിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ തുടക്കത്തിൽ പരസ്യമായി എതിർത്ത ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുത്ത എൻവിഡിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലാണ്. 63-കാരനായ ഹുവാങ്ങിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ പിന്തുണച്ച ഭൂരിഭാഗം ഓഹരി ഉടമകളും 2027-ഓടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് പൊളിച്ചെഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുൻ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് മേധാവി ലോയ്ഡ് ബ്ലാങ്ക്ഫെയിൻ പ്രവചിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഡയറക്ടർമാർ പുനർനിയമനത്തെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. ബോർഡ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ പോലും, മുൻപത്തേതുപോലെ ഹുവാങ്ങിന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിന് പകരം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കും. എൻവിഡിയയുടെ ഓഹരി മൂല്യം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നും എ.ഐ ഗവേഷകൻ ഗാരി മാർക്കസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഹുവാങ്ങിന്റെ രാജിക്ക് ശേഷം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ, സൗമ്യനായ ഒരു നേതാവ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുകയും, ജീവനക്കാരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന കർക്കശക്കാരനായ മേധാവിയായി അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വമ്പൻ 'ടെക് ബ്രോകൾക്ക്' സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ധാരണയാണ് ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം നൽകുന്നതെന്ന് അനലിസ്റ്റ് ജാക്ക് ഗോൾഡ് വിമർശിച്ചു.
എ.ഐ ഓഹരികളുടെ കരുത്തിൽ വാൾസ്ട്രീറ്റിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഹ്രസ്വകാല ഉണർവ് ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും കമ്പനിയുടെ സുസ്ഥിരതയും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ വിപണിയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.