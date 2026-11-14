ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായി ബന്ധം: ജെൻസൻ ഹുവാങ് എൻവിഡിയ നേതാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായി ബന്ധം: ജെൻസൻ ഹുവാങ് എൻവിഡിയ നേതാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: രാജിവെച്ച എൻവിഡിയയുടെ മുൻ സിഇഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്, ചൈനീസ് ചാരവനിതയായ ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കമ്പനിയിലെ നിരവധി നേതാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൈനയ്ക്കുവേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തി എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ബന്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഹുവാങ് രാജിവെച്ചത്. ഒരു എൻവിഡിയ ജീവനക്കാരനുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
കമ്പനി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ഞായറാഴ്ച എൻവിഡിയ ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച ഇമെയിലിൽ ഹുവാങ് ഒരു അവിഹിത ബന്ധം സമ്മതിച്ചു. മെഗാസ്പീഡുമായും ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ജെൻസന്റെ ബന്ധം നേരത്തെ തന്നെ ചില എൻവിഡിയ നേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉചിതമാണ് എന്നായിരുന്നു അന്ന് ജെൻസൻ മറുപടി നൽകിയിരുന്നതെന്നും പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
മെഗാസ്പീഡുമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള സാധാരണ ബന്ധങ്ങളാണെന്നാണ് ജെൻസൻ ഒക്ടോബറിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സന്ദേശങ്ങളിൽ, ജനറൽ കൗൺസെൽ ടിം ടെറ്റർ, ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ അലിസൺ വാഗൺഫെൽഡ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള എൻവിഡിയ നേതാക്കളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം, അതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഹുവാങ് ആലോചിച്ചിരുന്നതായി വിഷയം അറിയുന്നവരെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും, എൻവിഡിയയോ ഹുവാങ്ങോ പത്രത്തിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പത്രത്തിന് യാതൊരുവിധ നിയമപരമായ നോട്ടീസും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ കമ്പനി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായി അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തിയത് ജെൻസൻ ഹുവാങ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
"ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാട്ടി," ജെൻസൻ ഹുവാങ് എഴുതി. "എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും വേദന നൽകി. ഞാൻ ചെയ്തതിന് യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ല. ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ഖേദിക്കുന്നു."
ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആലീസ് ഹുവാങ് ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുകയും ചൈനീസ് ചാര ഏജൻസിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഷ്യൻ ടെക് സ്ഥാപനമായ മെഗാസ്പീഡ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ടാണ് ആലീസ് ഹുവാങ്ങിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്.ബെയ്ജിംഗിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിക്കുവേണ്ടി ഹുവാങ്ങിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ആലീസ് ഹുവാങ്ങിനെ ഏജൻസി നിയമിച്ചതെന്ന് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തോട് പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ ചൈന നിഷേധിച്ചു. വിവാദം ഉടലെടുത്തതോടെ എൻവിഡിയയുടെ ഓഹരി വില 30 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു, ഇത് കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് 1.8 ട്രില്യൺ ഡോളറിലധികം ഇല്ലാതാക്കി.