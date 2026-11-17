എൻവിഡിയയിൽ നിന്നുള്ള പടിയിറക്കത്തിന് പിന്നാലെ ജെൻസൻ ഹുവാങിന് ബ്ലൂ ടിക്ക് നഷ്ടമായി; സൗജന്യമായി തിരിച്ചുനൽകാമെന്ന് മസ്ക്text_fields
എൻവിഡിയ സിഇഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പടിയിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ജെൻസൻ ഹുവാങിന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ വെരിഫിക്കേഷൻ ടിക്കും എൻവിഡിയയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അഫിലിയേറ്റ് ബാഡ്ജും അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇതോടൊപ്പം പ്രൊഫൈലിലെ ബയോയും 'എൻവിഡിയയുടെ സ്ഥാപകൻ' എന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു.
“ജെൻസൻ ഹുവാങിന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ ചെക്ക്മാർക്കും എൻവിഡിയയുടെ അഫിലിയേറ്റ് ബാഡ്ജും ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു,” എന്ന് ഒരു എക്സ് ഉപയോക്താവ് കുറിച്ചു. രാജിക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ഹുവാങിന്റെ പ്രൊഫൈലിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ഇയാൾ പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
പോസ്റ്റ് വളരെ വേഗം വൈറലാവുകയും നിരവധി പേർ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിലൊരു റീപോസ്റ്റിന് മറുപടിയുമായി എക്സ് ഉടമ ഇലോൺ മസ്കും രംഗത്തെത്തി. “ബ്ലൂ ചെക്ക് ഇനി സൗജന്യമായി തിരികെ നൽകും; അത് ഞങ്ങളുടെ വകയായിരിക്കും” എന്നായിരുന്നു മസ്കിന്റെ പ്രതികരണം.
മുൻ എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ് ജൂലൈ 24-നാണ് എക്സിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചത്. തന്റെ ആദ്യ പോസ്റ്റിൽ, ഓപ്പൺ മോഡലുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എൻവിഡിയ ഒപ്പുവെച്ച ഒരു കത്താണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്.
“എന്റെ ആദ്യ പോസ്റ്റായി ഓപ്പൺ മോഡലുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന എൻവിഡിയ ഒപ്പുവെച്ച കത്ത് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. നിർമിതബുദ്ധി എല്ലാ വ്യവസായ മേഖലകളിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും പ്രവർത്തനശക്തിയായി മാറും, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് വികസിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയായിരിക്കും,” എന്നായിരുന്നു എക്സിലെ ആദ്യ പോസ്റ്റിൽ ജെൻസൻ ഹുവാങ് കുറിച്ചത്.
ജെൻസൻ ഹുവാങിന്റെ പടിയിറക്കത്തിന് പിന്നിലെ വിവാദം
ഒരുകാലത്ത് ഡെന്നീസ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പാത്രം കഴുകുന്ന ജോലിയും വെയിറ്റർ ജോലിയും ചെയ്തിരുന്ന ജെൻസൻ ഹുവാങിന്റെ മനസിലാണ് എൻവിഡിയ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി രൂപംകൊണ്ടത്. ഡെന്നീസ് റെസ്റ്റോറന്റിലെ ഒരു ബൂത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്.
തുടർന്ന് 33 വർഷത്തോളം എൻവിഡിയയുടെ തലപ്പത്ത് തുടർന്ന ഹുവാങ്, വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി സിഇഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാജിവെച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ എൻവിഡിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഹുവാങിനെതിരെ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഹുവാങിനെ വീണ്ടും സിഇഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം സിലിക്കൺ വാലിയിൽ നിന്നും ഇലോൺ മസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ നിന്നും ഉയർന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ എൻവിഡിയ നിലവിൽ പദ്ധതിയിടുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.