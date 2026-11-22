'ഇത് ജൂതഭീകരത, അങ്ങനെതന്നെ വിളിക്കണം'; വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ തകർത്തത് ബെൻ-ഗ്വിറും സ്മോട്രിച്ചുമെന്ന് ഐസൻകോട്ട്text_fields
തെൽ അവീവ്: വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഫലസ്തീൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർ നടത്തിയ വ്യാപകമായ തീവെപ്പുകൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം. മേഖലയെ അരാജകത്വത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചത് ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റാമർ ബെൻ-ഗ്വിറും ധനമന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ചുമാണെന്ന് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് ആരോപിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലാണ് ഐസൻകോട്ടിന്റെ പ്രതികരണം.
രാത്രിയിൽ വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും തീയിട്ട സംഭവം എല്ലാ അർഥത്തിലും 'ജൂത ഭീകരത' തന്നെയാണെന്നും അതിനെ ആ പേരുതന്നെ വിളിക്കണമെന്നും ഐസൻകോട്ട് വ്യക്തമാക്കി. തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേഖലയിലെ സമാധാനം തകർക്കുകയും മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയെയും വിദേശബന്ധങ്ങളെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബെൻ-ഗ്വിറും സ്മോട്രിച്ചും പിന്തുടരുന്ന നയങ്ങളാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിയമവാഴ്ച തകരാൻ കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
എന്നാൽ ഐസൻകോട്ടിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബെൻ-ഗ്വിർ തിരിച്ചടിച്ചു. ഭാവിയിൽ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള മുൻകൂർ 'പണി'കളായാണ് ഐസൻകോട്ട് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ബെൻ-ഗ്വിർ പരിഹസിച്ചു. അന്വേഷണ വിവരങ്ങളോ വസ്തുതകളോ അറിയാതെ ജൂത യുവാക്കളെ ഭീകരരായി മുദ്രകുത്താനും ഷിൻ ബെറ്റിന്റെ തടവറകളിലടക്കാനും ഐസൻകോട്ട് തിടുക്കം കൂട്ടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മൂന്നാം 'ഇൻതിഫാദ'യുടെ വക്കിലാണെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ചെയർമാൻ യായർ ഗോലാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജൂത ഭീകരതയ്ക്ക് വളംവെച്ചുകൊടുക്കുകയും രാജ്യസുരക്ഷ കൈവിടുകയും ചെയ്യുന്ന നിലവിലെ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാതെ പ്രക്ഷോഭം തടയാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിരപരാധികളായ ഫലസ്തീനികളെയും ഇസ്രായേൽ സൈനികരെയും ആക്രമിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ രാജ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ഗോലാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിന്റെ വിദേശകാര്യ-പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കണമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റ്സ് എം.പി യായ ഫിങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു, ബെൻ-ഗ്വിർ, സ്മോട്രിച്ച് എന്നിവർക്കാണ് അക്രമങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഭീകരതയ്ക്ക് സർക്കാർ ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. യൂസഫ് ജബരീൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അധിനിവേശം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെയും സർക്കാർ നയങ്ങളുടെയും നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണിതെന്നും ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരായ അക്രമം നിത്യസംഭവമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണകക്ഷികളായ ഒറ്റ്സ്മ യെഹൂദിത്തും റിലീജിയസ് സയണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമാണ് അക്രമികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ക്രിമിനൽ അനാസ്ഥയാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യായർ ലാപിഡും പ്രതികരിച്ചു. മന്ത്രിമാരുടെ മൗനം കലാപകാരികൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനമാണെന്നും തങ്ങൾ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഭീകരതയെ അടിച്ചമർത്തി നിയമവാഴ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ലാപിഡ് വ്യക്തമാക്കി. നിയമത്തെ ഭയമില്ലാതെ നിരപരാധികളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് റാം പാർട്ടി എം.പി യോവ് സെഗലോവിറ്റ്സും ആവശ്യപ്പെട്ടു.