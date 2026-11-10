പെയിന്റിങ്ങിന്റെ രൂപം മാറ്റിയിട്ടും രക്ഷയില്ല!text_fields
ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം. ചുവപ്പും നീലയും കലർന്ന വസ്ത്രം. കൈയിൽ ഒരു ചുരുൾ. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇറ്റലിയിലെ പാർമയിൽ നടന്ന പുരാവസ്തു മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന അനേകം കലാസൃഷ്ടികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ആ ചിത്രത്തിനു പിന്നിൽ 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു മോഷണക്കഥ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു.2004-ൽ ഒരു പള്ളിയിൽനിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പെയിന്റിങ്ങായിരുന്നു അത്. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ മോഷ്ടാക്കൾ ചിത്രത്തിന്റെ രൂപം തന്നെ മാറ്റിയിരുന്നു. വിശുദ്ധയുടെ കൈയിലെ കുഞ്ഞാടിനെ മാറ്റി ചുരുൾ വരച്ചു. തലയ്ക്കു ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭാവലയം മായ്ച്ചു. വിശുദ്ധയെ ഒരു സാധാരണ യുവതിയാക്കി മാറ്റി. ഇതോടെ ആരും പഴയ ചിത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ.പക്ഷേ, അവർക്ക് തെറ്റി. മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ പോയ പഴയ ചിത്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇറ്റാലിയൻ പൊലീസിന്റെ എ.ഐ കണ്ടെത്തി. ഇരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള മോഷണക്കേസിൽ അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ്.
ഒരു പുരാവസ്തു മേള; പൊലീസിന്റെ നിശ്ശബ്ദ നീക്കം
2024 ഒക്ടോബറിൽ ഇറ്റലിയിലെ പാർമയിൽ നടന്ന വാർഷിക പുരാവസ്തു മേളയിലായിരുന്നു സംഭവം. സാധാരണ സന്ദർശകരെപ്പോലെ മേളയിലെത്തിയ ഇറ്റാലിയൻ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന പെയിന്റിങ്ങുകളുടെയും ശില്പങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി.അവ ഓരോന്നായി പൊലീസിന്റെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. പരിശോധന തുടർന്നു. അധികം വൈകാതെ ഒരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൈയിൽ ചുരുൾ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന യുവതിയുടെ ചിത്രം പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പഴയൊരു മോഷണക്കേസുമായി അതിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നായിരുന്നു സംവിധാനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.പിറ്റേന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും മേളയിലെത്തി. ഇത്തവണ സന്ദർശകരായിട്ടല്ല. ആ ചിത്രം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ വരവ്.
കുഞ്ഞാടിനെ മാറ്റി; വിശുദ്ധയുടെ അടയാളങ്ങളും മായ്ച്ചു
പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 2004 ആഗസ്റ്റ് 11-ന് നേപ്പിൾസിനടുത്തുള്ള സുൽമോണയിലെ 'വിർഗോ പൊട്ടൻസ്' പള്ളിയിൽനിന്ന് മോഷണം പോയ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സെന്റ് ആഗ്നസിന്റെ ചിത്രമാണെന്ന്.ചിത്രം തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. യഥാർഥ പെയിന്റിങ്ങിൽ വിശുദ്ധയുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വെള്ള കുഞ്ഞാടായിരുന്നു. മോഷ്ടാക്കൾ അത് മായ്ച്ച് പകരം ഒരു ചുരുൾ വരച്ചുചേർത്തു. തലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രഭാവലയവും കൈയിലെ പനയോലയും നീക്കം ചെയ്തു. വിശുദ്ധയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന അടയാളങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി.ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ രൂപം തന്നെ മാറ്റിയാൽ അതിന്റെ പഴയ തിരിച്ചറിയൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു മോഷ്ടാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ, എഐ ചിത്രത്തിലെ രൂപം മാത്രമല്ല പരിശോധിച്ചത്. നിറങ്ങളുടെ വിന്യാസം, നിഴലുകൾ, മറ്റ് ദൃശ്യസവിശേഷതകൾ എന്നിവ പഴയ ചിത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു. പുറമേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടും അതിന്റെ യഥാർഥ ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ സംവിധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
ചിത്രങ്ങൾ മറന്നാലും അടയാളങ്ങൾ മറക്കാത്ത എ.ഐ
ഈ കണ്ടെത്തലിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് സ്വോഡ്സ് എന്ന സംവിധാനമാണ്. 'സ്റ്റോളൻ വർക്ക്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണിത്. 2020-ൽ ഇറ്റാലിയൻ പൊലീസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സംവിധാനം.1969 മുതൽ ഇറ്റലിയിൽ മോഷണം പോയ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം കലാസൃഷ്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന്റെ ഡാറ്റാബേസിലുണ്ട്. പുതിയതായി കണ്ടെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഈ ശേഖരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് എഐ ചെയ്യുന്നത്.പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോകളിൽനിന്നുപോലും ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിന് കഴിയും. വലിയ പെയിന്റിങ്ങുകൾ മുറിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവയുടെ യഥാർഥ ചിത്രവുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന സൈറ്റുകൾ, സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ, ഡാർക്ക് വെബ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കലാസൃഷ്ടികൾക്കായി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.
കോടികളുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സഹായം
2023 നവംബറിൽ പ്രവർത്തനം സജീവമായതിനുശേഷം മുന്നൂറിലധികം വലിയ പെയിന്റിങ്ങുകളും ശില്പങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 1,65,000-ത്തിലധികം പുരാതന നാണയങ്ങളും കൈയെഴുത്തുപ്രതികളും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായിച്ചതായാണ് കണക്ക്. ഇവയുടെ ആകെ മൂല്യം ഏകദേശം 203 മില്യൺ യൂറോയാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 1,800 കോടിയിലധികം വരും.1972-ൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ഫിലിപ്പോ പാലിസിയുടെ ഒരു പെയിന്റിങ്ങും 2026-ൽ ഓൺലൈൻ ലേല സൈറ്റിൽനിന്ന് ഇതേ സംവിധാനം വഴി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
കുറ്റവാളികൾക്കും എ.ഐ അറിയാം
എന്നാൽ എ.ഐ വന്നതോടെ കലാസൃഷ്ടി മോഷണം പൂർണമായി തടയാനാകുമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. ത്രിമാന ശില്പങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത കോണുകളിൽനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഇപ്പോഴും പരിമിതികളുണ്ട്. വ്യാജ രേഖകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ചിത്രങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കുറ്റവാളികളും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.ഇന്റർപോളിന്റെ ഐഡി-ആർട്ട്, ഫ്രാൻസിന്റെ ആർട്ടെ-ഫാക്ട്, ജർമനിയുടെ കികു തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കലാസൃഷ്ടികൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. 2027-ഓടെ ഇത്തരം ഡാറ്റാബേസുകളെല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇറ്റാലിയൻ പൊലീസ്.