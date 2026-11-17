'സയണിസം അവസാനിക്കുന്നു': ഇസ്രായേലികളോട് രാജ്യം വിടാൻ ആഹ്വനം ചെയ്ത് ജൂത ചരിത്രകാരൻ ഓസ് അൽമോഗ്text_fields
തെൽഅവീവ്: സയണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ വിശ്വാസങ്ങളിലൊന്നിന് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്കാരായ ഇസ്രായേലികൾ രാജ്യം വിട്ടുപോകണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി ഇസ്രായേലിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫ. ഓസ് അൽമോഗ്. 2026-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'എ മിസ്സിംഗ് കൺട്രി: ഈസ് ഇറ്റ് ടൈം ടു ലീവ് ഇസ്രായേൽ?' എന്ന പുതിയ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അൽമോഗ് സ്വന്തം ജനതയോട് രാജ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിലെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഉത്തരം 'അതെ' എന്നാണ്. മുൻ ഇസ്രായേൽ നാവികസേനാ കമാൻഡർ മേജർ ജനറൽ സീവ് അൽമോഗിന്റെ മകനും, പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തെയും സ്വത്വത്തെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഹൈഫ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറുമായ ഓസ് അൽമോഗിന്റെ വാക്കുകൾ ഇസ്രായേലി പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് സ്വതന്ത്രവും വിവേകപൂർണവുമായ വീടായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഓർമകളിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു 'നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യമായി' മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു.
നെതന്യാഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും തകർന്നടിഞ്ഞ 'സാമൂഹിക കരാറും'
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ—ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ, 2023 ഒക്ടോബർ 7-ലെ ആക്രമണവും തുടർന്നുണ്ടായ യുദ്ധവും—ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് അൽമോഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ദൗർബല്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവല്ലെങ്കിലും, ജനങ്ങളിലെ അസൂയയെയും മത-ദേശീയ തീവ്രവാദത്തെയും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭരണായുധമാക്കി മാറ്റി. സത്യത്തേക്കാളും നിയമത്തേക്കാളും ധാർമികതയേക്കാളും വലുത് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ചേരിയോടുള്ള വിധേയത്വമാണെന്ന് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നെതന്യാഹുവിന് സാധിച്ചു. എന്നാൽ സർക്കാർ മാറിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്നും സമൂഹം അത്രത്തോളം മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്നും അൽമോഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ 'സാമൂഹിക കരാർ' പൂർണമായും തകർന്നതായി അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും നികുതിപ്പണത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അൾട്രാ-ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗവും, അക്രമത്തിലൂടെയും അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ചിന്തകളിലൂടെയും ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തീവ്ര മതസയണിസവും രാജ്യത്തെ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും സൈന്യത്തെയും താങ്ങിനിർത്തുന്ന ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മതേതര-ലിബറൽ മധ്യവർഗം (ഡോക്ടർമാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഹൈടെക് പ്രൊഫഷണലുകൾ) ഇന്ന് നിശബ്ദമായി രാജ്യം വിടുകയാണ്. വിദേശ പാസ്പോർട്ടുകൾ എടുത്തും, ഗ്രീസിലും പോർച്ചുഗലിലും സൈപ്രസിലും വീടുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും തേടിയും ഇവർ രാജ്യം വിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള ജനവിഭാഗം ഒഴിഞ്ഞുപോയി ദരിദ്രനഗരമായി മാറിയ ജറുസലേം, വരാനിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ഭീതിദമായ നേർചിത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
രാജ്യം വിടുന്നത് വഞ്ചനയല്ല; സ്വയം ഗ്രീസിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ ഒരുങ്ങി അൽമോഗ്
ഇസ്രായേൽ വിട്ടുപോകുന്നത് 'രാജ്യവഞ്ചന'യാണെന്ന പ്രചാരണം വൈകാരികമായ ചൂഷണം മാത്രമാണെന്ന് അൽമോഗ് വാദിക്കുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ തുടരുന്നത് സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയെയും മക്കളുടെ ഭാവിയെയും വഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. 'നമ്മുടെ പൂർവപിതാവായ അബ്രഹാം പോലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ തങ്ങിയില്ലല്ലോ' എന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മെച്ചപ്പെട്ടതും സുരക്ഷിതവുമായ ജീവിതത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഇസ്രായേലി ജൂതന് ധാർമികമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു. 66-ാം വയസ്സിൽ വിരമിക്കുന്ന പ്രൊഫ. അൽമോഗ് തന്റെ പുസ്തകത്തിലെ നിർദ്ദേശം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗ്രീസിലെ ഏഥൻസിലേക്ക് സ്ഥിരതാമസം മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം. 'വയറ്റിൽ കടുത്ത വേദനയോടെയാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. സ്വന്തം ഭാഷയും വീടും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. മരണം വരെ വേരറ്റവനായി ജീവിക്കാനാണ് എന്റെ വിധി', ഏഥൻസിൽ നിന്ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജുഡീഷ്യൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന തെരുവ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും, ഇസ്രായേൽ ഒരു 'അർദ്ധ-ഫാസിസ്റ്റ്' രാജ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും അൽമോഗ് തുറന്നടിക്കുന്നു. 123 പേജുകളും 15 അധ്യായങ്ങളുമുള്ള പുസ്തകം ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും, അറബ് സമൂഹത്തിലെ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തെയും, മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പഗാണ്ടയെയും നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ 'രാജ്യദ്രോഹി' എന്ന് വിളിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, സത്യം വിളിച്ചുപറയുക എന്ന തന്റെ ദൗത്യമാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു