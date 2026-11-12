വെടിനിർത്തൽ തുടർച്ചയായി ലംഘിച്ച് ഇസ്രായേൽ ക്രൂരത; ഗസ്സയിൽ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമണം, 13 മരണം

വെടിനിർത്തൽ തുടർച്ചയായി ലംഘിച്ച് ഇസ്രായേൽ ക്രൂരത; ഗസ്സയിൽ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമണം, 13 മരണംtext_fields
ജറുസലേം: ഗസ്സയിൽ ആശുപത്രിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ആറുപേർ ഉൾപ്പെടെ 13 ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഖാൻ യൂനിസിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള നാസർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിന് നേരെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. 20 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഗസ്സ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും സിവിൽ ഡിഫൻസും അറിയിച്ചു.
കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലും പരിക്കേറ്റവരിലും ഭൂരിഭാഗവും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രോഗികളാണ്. അടുത്ത ദിവസം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നവരും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നാസർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ രണ്ടാം നിലയാണ് ആക്രമണത്തിൽ നടന്നത്. ഖാൻ യൂനുസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക ആശുപത്രിയായ ഇവിടെ തെക്കൻ ഗസ്സയിലെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ആശുപത്രിയിൽ ഹമാസ് അംഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ ന്യായീകരണം. ആക്രമണത്തെ യുദ്ധക്കുറ്റമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹമാസ്, വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടവും ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നാസർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ഗസ്സയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏഴുപേർ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ സബ്ര മേഖലയിൽ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 38കാരനായ മുഹമ്മദ് സലീം അൽദാശ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. മധ്യ ഗസ്സയിലെ ബുറൈജ് അഭയാർഥി ക്യാംപിന് കിഴക്ക് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഗസ്സ സിറ്റിയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ നസ്ർ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലും ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശൈഖ് റദ്വാൻ മേഖലയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ താമസിച്ചിരുന്ന ടെന്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
2025 ഒക്ടോബറിൽ വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടും ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം മാത്രം 1,600ലേറെ ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗസ്സ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഗസ്സയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ക്യാംപുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി വെള്ളം കയറാത്ത ടെന്റുകൾ എത്തിക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാരാന്ത്യത്തിൽ പെയ്ത മഴയിൽ കുറഞ്ഞത് 70,000 ടെന്റുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായതായി ഗസ്സ ഗവൺമെന്റ് മീഡിയ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. മഴയെത്തുടർന്ന് 1,06,000ത്തിലേറെ പേരെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചതായാണ് യുനിസെഫിന്റെ കണക്ക്. ക്യാംപുകളിലെ ശൗചാലയങ്ങളും മലിനജല സംവിധാനങ്ങളും തകരാറിലായതോടെ ദുരിതം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്.
അവശ്യസഹായങ്ങൾ ഗസ്സയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പറയുന്നു. ടെന്റുകൾ എത്തിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ അധികൃതരുടെ അനുമതി നൽകാത്തത് ദുരിതത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടുകയാണ്.