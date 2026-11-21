ഗസ്സയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ നീക്കം?; പ്രാദേശിക സായുധ സംഘങ്ങളെ മുൻനിർത്തി മധ്യ ഗസ്സയിൽ സൈനിക ഓപ്പറേഷൻtext_fields
ഗസ്സ സിറ്റി: ഗസ്സ മുനമ്പിൽ ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പും അരാജകത്വവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പിന്തുണയുള്ള പ്രാദേശിക സായുധ സംഘങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി മധ്യ ഗസ്സയിലെ നുസൈറാത്ത് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിന് സമീപം സാധാരണ വേഷത്തിലെത്തിയ ആയുധധാരികൾ ഫലസ്തീൻ സ്ത്രീകളെ വീടിന് പുറത്തിറക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തതിന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പ്രദേശത്ത് കരയാക്രമണം ആരംഭിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ച നുസൈറാത്ത്, ബുറൈജ് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾക്ക് സമീപം ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തിയ നീക്കത്തെത്തുടർന്ന് ഗസ്സയിലെ പ്രധാന പാതയായ സലാഹ് അൽ-ദിൻ സ്ട്രീറ്റ് അടയ്ക്കുകയും ഏകദേശം 6,000 ഫലസ്തീനികൾ പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഗസ്സ ഗവൺമെന്റ് മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
'അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സംഘങ്ങൾ' - സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
മധ്യ ഗസ്സയിൽ ഈ ആഴ്ച നടന്ന ഇസ്രായേൽ സൈനിക നീക്കത്തിൽ ഇത്തരം പ്രാദേശിക സായുധ സംഘങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗസ്സയിലെ പലസ്തീൻ സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ അൽ ജസീറയോട് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും വീടുകളിൽ നിന്നും അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ദൗത്യം. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിവെപ്പ് സംരക്ഷണവും സലാഹ് അൽ-ദിൻ സ്ട്രീറ്റ് അടച്ചതും ഈ സംഘങ്ങൾക്ക് സഹായകമായി. 74,000-ത്തിലധികം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഗസ്സ യുദ്ധത്തിനിടെ, ഹമാസിനെ എതിർക്കുന്ന സായുധ സംഘങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ഇസ്രായേൽ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. 'അതിലെന്താണ് തെറ്റ്?' എന്നായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ സൈനികരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ നയമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത്.
തെക്കൻ ഗസ്സയിലെ റഫ, ഖാൻ യൂനിസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മധ്യ ഗസ്സയിലേക്കും ഗസ്സ സിറ്റിയിലേക്കും ഈ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇസ്രായേൽ വ്യാപിപ്പിച്ചതായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഇയാദ് അൽ-ഖറ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ നേരിട്ട് ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുന്നണി ഓപ്പറേഷനുകൾക്കായി ഇവരെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വ്യോമസംരക്ഷണത്തോടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകളും വധശ്രമങ്ങളും ഇവർ നടത്തുന്നതായും, പ്രാദേശിക കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വഴി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് കൈമാറുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ആരാണ് ഇസ്രായേൽ പിന്തുണയുള്ള ഈ സംഘങ്ങൾ?
ഗസ്സ യുദ്ധത്തിനിടെ സഹായവസ്തുക്കൾ കൊള്ളയടിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ചില സംഘങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെയും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെയും ആയുധങ്ങളും പണവും സ്വീകരിച്ച് വളർന്നത്. ഏകദേശം അഞ്ച് പ്രധാന സംഘങ്ങളിലായി നൂറുകണക്കിന് അംഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ.
1. റഫയിലെ 'പോപ്പുലർ ഫോഴ്സസ്': സ്ഥാപകൻ യാസർ അബു ഷബാബ് 2025 ഡിസംബറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഗസ്സാൻ അൽ-ദുഹൈനിയാണ് ഈ സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത്.
2. ഖാൻ യൂനിസിന് കിഴക്കുള്ള സംഘം: ഹുസ്സാം അൽ-അസ്താലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
3. മധ്യ ഗസ്സയിലെ സംഘം: ഷൗഖി അബു നുസൈറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ.
4. കിഴക്കൻ ഗസ്സ സിറ്റിയിലും വടക്കൻ ഗസ്സയിലും: യഥാക്രമം റാമി ഹെല്ലസ്, അഷ്റഫ് അൽ-മാൻസി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
2026 ഏപ്രിലിൽ പുറത്തുവന്ന 'ആംഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇവന്റ് ഡാറ്റ' റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഹമാസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ഈ സംഘങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണ ഡ്രോണുകൾ വരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.
സൈന്യം പിന്മാറിയാലും ഗസ്സയിൽ സ്വാധീനം നിലനിർത്താൻ തന്ത്രം
2000-ൽ ലെബനനിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് മുൻപ് 'സൗത്ത് ലെബനൻ ആർമി'യെ ഇസ്രായേൽ പിന്തുണച്ചതിന് സമാനമായ തന്ത്രമാണ് ഗസ്സയിലും പയറ്റുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ വെസാം അഫീഫ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറത്തും ഇവർ സായുധ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. റഫ അതിർത്തി വഴി മടങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിക്കുന്നതായും കൊള്ളയടിക്കുന്നതായും യു.എൻ മനുഷ്യാവകാശ ഓഫീസും ഫെബ്രുവരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭാവിയിൽ ഗസ്സയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇസ്രായേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അഫീഫ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.