ഗസ്സയിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ; ഹമാസ് കമാൻഡർ സമീർ അബു യൂനിസ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഗസ്സയിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ; ഹമാസ് കമാൻഡർ സമീർ അബു യൂനിസ് കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
തെൽഅവീവ്: വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കെത്തന്നെ ഗസ്സയിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ. ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസിന്റെ റഫാ ബ്രിഗേഡ് കമാൻഡർ അബു മഹ്മൂദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമീർ അബു യൂനിസ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. യൂനിസിന്റെ മരണം ഹമാസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇസ്രായേലിനെതിരായ ഹമാസ് നീക്കങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിലും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട യൂനിസ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അബു അതിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നായീൽ അബു ഉബൈദിന് പകരക്കാരനായാണ് അബു യൂനിസ് ചുമതലയേറ്റത്.ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നാസർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധനും ഒരു കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ ആക്രമണത്തെ യുദ്ധക്കുറ്റം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഹമാസ് അപലപിച്ചു.
ഹമാസിന്റെ സായുധ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു മുതിർന്ന കമാൻഡറെ ആക്രമിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 1991-ൽ ഹമാസിന്റെ സായുധ വിഭാഗത്തിൽ ചേർന്ന അബു യൂനിസ്, റഫാ ബ്രിഗേഡിന്റെ കമാൻഡറാകുന്നതിന് മുമ്പ് റഫയിൽ നിരവധി മുതിർന്ന സൈനിക ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹമാസ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഖാൻ യൂനിസിൽ നടക്കുമെന്നും ഹമാസ് അറിയിച്ചു. 2025 ഒക്ടോബറിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടെങ്കിലും, ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം കുറഞ്ഞത് 1,600 പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗസ്സ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതേ കാലയളവിൽ അഞ്ച് ഇസ്രായേലി സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച ഇസ്രായേലിന്റെ വംശഹത്യാ ആക്രമണങ്ങളിൽ 74,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പലസ്തീൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഏകദേശം 1,200 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് കണക്ക്.