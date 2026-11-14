ഇറാനെതിരായ നീക്കത്തിന് യു.എസ് പിന്തുണ തേടി ഇസ്രായേൽ; മൊസാദ് മേധാവി വാഷിങ്ടണിൽ

ഇറാനെതിരായ നീക്കത്തിന് യു.എസ് പിന്തുണ തേടി ഇസ്രായേൽ; മൊസാദ് മേധാവി വാഷിങ്ടണിൽtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായി ഇസ്രായേൽ ചാരസംഘടനയായ മൊസാദ് മേധാവി റോമൻ ഗോഫ്മാൻ യു.എസിലെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച വാഷിങ്ടണിൽ സി.ഐ.എ മേധാവി ജോൺ റാറ്റ്ക്ലിഫുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ഗോഫ്മാൻ, വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫുമായി ചർച്ച നടത്താൻ മയാമിയിലേക്കും പോകുമെന്നാണ് വിവരം.
ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക നീക്കം നടത്താൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു. എന്നാൽ, സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും ഇറാന്റെ തുറമുഖങ്ങൾക്കെതിരായ ഉപരോധവും തുടരുന്നതിനാണ് ട്രംപ് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈനിക നടപടി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഇറാനെതിരെ ഉടൻ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക മേധാവി ഇയാൽ സമീർ എതിർക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാൻ ഭീഷണിയാണെങ്കിലും ഉടനടി ആക്രമണം ആവശ്യമായ സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് സമീറിന്റെ നിലപാട്. ആക്രമണം പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകളെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു. നെതന്യാഹു, മൊസാദ് മേധാവി ഗോഫ്മാൻ, ഷിൻ ബെറ്റ് മേധാവി ഡേവിഡ് സിനി എന്നിവർ ഉടനടി ആക്രമണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതായും ഇസ്രായേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.