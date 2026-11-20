‘സാക്ഷികളെ’ ഇല്ലാതാക്കി വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന് നീക്കം'; ഇസ്രായേലിനെതിരെ യു.എൻtext_fields
ജനീവ: അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും നേരെയുള്ള ഇസ്രായേൽ അതിക്രമങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നതിൽ കടുത്ത ആശങ്കയറിയിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രത്യേക വിദഗ്ധർ. പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും നിർണായക സാക്ഷികളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് യു.എൻ വിദഗ്ധർ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ മനുഷ്യാവകാശ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന യു.എൻ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടർ ഫ്രാൻസെസ്ക അൽബനീസ്, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടർ ആൻഡ്രിയ ബൊലാനോസ് വർഗാസ് എന്നിവരാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്.
നിയമവിരുദ്ധമായ അധിനിവേശത്തിന്റെയും കുടിയേറ്റ വ്യാപനത്തിന്റെയും മറവിൽ ഫലസ്തീനികളെ വംശീയമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനാണ് ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെയും അടിച്ചമർത്തുന്നതിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് തടയാനുമാണ് ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇരുവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിന് തെളിവായി മൂന്ന് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ പ്രസ്താവനയിൽ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. നബ്ലൂസിന് തെക്കുള്ള ബുറിനിൽ ഒലിവ് വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് കർഷകർക്കായി ശബ്ദമുയർത്തിയ ഫലസ്തീൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഗസ്സാൻ നജ്ജാറിനെ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി. തെക്കൻ ഹെബ്രോൺ കുന്നുകളിലെ ഉമ്മുൽ ഖൈറിന് സമീപം ഇസ്രായേലി മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ആൻഡ്രി ഖർഷാനോവ്സ്കി, അഡെലെ ഷോക്കോ, അമേരിക്കൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജാസ്പർ നഥാനിയേൽ എന്നിവർക്ക് നേരെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ ഇവരെത്തന്നെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, റാമല്ലയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള കഫർ നിമയിൽ ഒലിവ് വിളവെടുപ്പിനിടെ 12 സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെയും രണ്ട് വിദേശ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിനെയും രണ്ട് ഫലസ്തീൻ കർഷകരെയും സൈന്യം തടങ്കലിലാക്കി.
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ജേണലിസ്റ്റ്സിന്റെ (സി.പി.ജെ) കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ 16 ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. ഇതിൽ 35 മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നു. 2025-ൽ ആകെ 13 സംഭവങ്ങളിലായി 25 മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കാണ് ആക്രമണം നേരിട്ടത്. ജൂലൈ ആദ്യവാരം ഉമ്മുൽ ഖൈറിൽ വെച്ച് വടിയുമായെത്തിയ അക്രമി തന്റെ വയറ്റിൽ അടിക്കുകയും കാലിൽ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തതായി ജാസ്പർ നഥാനിയേൽ സി.പി.ജെയോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ സ്ഥിരമായ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുമെന്നും കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ (ഐ.സി.ജെ) വിധി പ്രകാരം ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേശവും കുടിയേറ്റ നിർമ്മാണവും പൂർണ്ണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ ഈ വിധി കാറ്റിൽപ്പറത്തി ഫലസ്തീൻ സമൂഹത്തെ തുടച്ചുനീക്കാനാണ് ഇസ്രായേൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കാനും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാനും കുടിയേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാനും ലോകരാജ്യങ്ങൾ സാധ്യമായ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് യു.എൻ വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാനുമുള്ള ഏക അടിയന്തര പോംവഴി ഇതാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.