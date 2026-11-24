ഗസ്സയെ വിഷമയമാക്കി ഇസ്രായേൽ; 99% പ്രദേശത്തും മാരക മലിനീകരണം, ‘പരിസ്ഥിതി യുദ്ധക്കുറ്റം’ എന്ന് റിപ്പോർട്ട്text_fields
ഗസ്സ സിറ്റി ∙ മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ഗസ്സയെ ഒരു വിഷമയമായ തരിശുഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ഓക്സ്ഫാമിന്റെയും കോൺഫ്ലിക്ട് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെയും (CEOBS) സംയുക്ത റിപ്പോർട്ട്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം മൂലം ഗസ്സയുടെ 99 ശതമാനത്തിലധികം പ്രദേശത്തും മാരകമായ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റേത് പരിസ്ഥിതി യുദ്ധക്കുറ്റമാണെന്നും ഗസ്സയിലെ 23 ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ അതിജീവനം ഇതോടെ ഭീഷണിയിലായെന്നും ഓക്സ്ഫാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അമിതാഭ് ബെഹാർ പറഞ്ഞു.
വായു, വെള്ളം, ഭക്ഷണം എന്നിവയിലൂടെയും മലിനമായ മണ്ണുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾ നിരന്തരം വിഷാംശം ഉള്ളിലാക്കുകയാണ്. സാറ്റലൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ 74,000-ലധികം ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 2025 ഒക്ടോബറിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് ശേഷം മാത്രം 1,500-ലധികം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
6.1 കോടി ടൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ; വിഷമയമായ അന്തരീക്ഷം
2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് ശേഷം ഗസ്സയിൽ 6.1 കോടി ടൺ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കുന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഗസ്സയിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഏകദേശം 29 ടൺ എന്ന കണക്കിലാണ് ഇത്. ഇവ നീക്കം ചെയ്യാൻ 21 ലക്ഷം ലോഡ് ട്രക്കുകൾ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 2017-ലെ ഇറാഖിലെ മൊസൂൾ യുദ്ധത്തിലുണ്ടായതിനേക്കാൾ എട്ടിരട്ടി അവശിഷ്ടമുണ്ട്. ഗസ്സ സിറ്റി, ജബാലിയ, നോർത്ത് ഗസ്സ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വായുമലിനീകരണം അതീവ ഗുരുതരമാണ്. യുദ്ധം മൂലം 13 ലക്ഷം ടണ്ണിലധികം കാർബൺ ബഹിർഗമനം ഉണ്ടായതായും പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇത് 3.32 കോടി ടണ്ണായി ഉയരുമെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
കുടിവെള്ളം മുട്ടി; കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് മലിനജലം
ഗസ്സയിലെ പ്രതിദിന ജലവിതരണം യുദ്ധത്തിന് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ 61 ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആകെയുള്ള 61 ജലസംഭരണികളിൽ ഒൻപതെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2026 ജൂലൈയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 79 കിണറുകളിൽ 15 എണ്ണത്തിലും മനുഷ്യവിസർജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അപകടകരമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 77.2 ശതമാനം കിണറുകളിലെ വെള്ളവും ഉപയോഗശൂന്യമായ അവസ്ഥയിലാണ്.
ഗസ്സയിലെ ആറ് മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു. ഇതോടെ പ്രതിദിനം 40,000 ക്യുബിക് മീറ്റർ സംസ്കരിക്കാത്ത മലിനജലമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴുകുന്നത്. മാലിന്യനീക്കം നിലച്ചതോടെ 14.5 ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ എലികളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും ശല്യം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കഴിയുന്നത്.
കൃഷിഭൂമിയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും തകർന്നു
യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് ഗസ്സക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളുടെ 95 ശതമാനവും പ്രാദേശികമായാണ് ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 87 ശതമാനം കൃഷിഭൂമിയും നശിച്ചു; വെറും 3 ശതമാനം ഭൂമി മാത്രമാണ് കൃഷിയോഗ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നത്. പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ഒലിവ് മരങ്ങൾ പിഴുതെറിയപ്പെടുകയും 7,200-ലധികം ഗ്രീൻ ഹൗസുകൾ തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കന്നുകാലികളിൽ 95 ശതമാനവും ചത്തൊടുങ്ങി. മത്സ്യബന്ധന മേഖലയും പൂർണമായി തകർന്നതോടെ 2026 ജൂലൈയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 12 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. 2024-ൽ ഗസ്സയുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ 83 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവുണ്ടായി. പുനർനിർമാണത്തിന് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 7,140 കോടി ഡോളർ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ലോകബാങ്ക്-യുഎൻ സംയുക്ത വിലയിരുത്തൽ.
പടർന്നുപിടിച്ച് പകർച്ചവ്യാധികൾ
ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അഭാവവും മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളും ഗസ്സയിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2026 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ മാത്രം 19 ലക്ഷത്തിലധികം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകളും 81,000-ലധികം വയറിളക്ക കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൽ 36,000-ത്തിലധികം പേർ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. 25 വർഷത്തിന് ശേഷം ഗസ്സയിൽ പോളിയോ രോഗം വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചതും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്ന് ഓക്സ്ഫാം
ഗസ്സയിലെ ജല-ഭക്ഷ്യ-ശുചീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവും വംശഹത്യയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുറ്റവുമാണെന്ന് ഓക്സ്ഫാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിഷാംശം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായ പുനർനിർമാണത്തിനുമായി അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളുള്ള കർമപദ്ധതി ഓക്സ്ഫാം മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് ഗസ്സക്ക് പൂർണമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.