'ഹമാസ് ബന്ധമുള്ള അറബ് പാർട്ടികൾ സുരക്ഷാ ഭീഷണി'; മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് നിരോധനത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിtext_fields
തെൽ അവീവ് : ഇസ്രായേലിലെ അടുത്ത ഭരണസഖ്യത്തിൽ അറബ് പാർട്ടികളെ മാറ്റിനിർത്തണമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സ്. മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിനെ നിരോധിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ നടപടിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹമാസ് ബന്ധമുള്ള പാർട്ടികൾ സർക്കാരിൽ വരുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കാറ്റ്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ സിസിയുടെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനായി ഹമാസുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേൽ നേതാവ് കാറ്റ്സ് ആരോപിച്ചു. ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഹമാസിന്റെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇറാനിലെ ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇസ്രായേലിലെ അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെയും കാറ്റ്സ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. റാഅം പാർട്ടി നേതാവ് മൻസൂർ അബ്ബാസിനെതിരെയും അദ്ദേഹം ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഹമാസിനെ ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അബ്ബാസ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും, ഇസ്രായേലിനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്താക്കി മാറ്റാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കാറ്റ്സ് ആരോപിച്ചു.
ഇസ്രായേലിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് താൻ കരുതുന്ന പാർട്ടികളുമായി സഹകരിക്കരുതെന്നും രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും കാറ്റ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.