ഗസ്സയിൽ സിഗരറ്റും കാപ്പിയും വിതരണം ചെയ്ത് ഇസ്രായേൽ; ലക്ഷ്യം ഹമാസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണംtext_fields
ഗസ്സ: ഗസ്സ മുനമ്പിലെ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനും ഹമാസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കാപ്പിപ്പൊടിയും സിഗരറ്റും അടങ്ങിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾക്കൊപ്പം ലഘുലേഖകളും ഡ്രോണുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്തു. ക്വാഡ്കോപ്റ്റർ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗസ്സ സിറ്റി, ദെയ്റുൽ ബലാഹ്, അൽ സരായ, നാസർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ഇവ താഴെയിട്ടത്. കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുന്ന കാപ്പിയും സിഗരറ്റും ലഭിച്ചതോടെ ആളുകൾ പാക്കറ്റുകൾ ശേഖരിച്ചെങ്കിലും ഇസ്രായേലിന്റെ സൗഹൃദ സന്ദേശങ്ങളെയും വിവരശേഖരണ നീക്കത്തെയും പരിഹസിച്ച് തള്ളുകയായിരുന്നു.
ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ ലോഗോയും വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറുകളും ലഘുലേഖകളിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്കും ഫലസ്തീൻ സായുധ സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കും ഈ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്നാണ് സന്ദേശം. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും സൈന്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നവരുടെയും പേരുകളും ചിത്രങ്ങളും ലഘുലേഖകളിലുണ്ട്. 'കാപ്പി പാത്രവും കപ്പും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉദാരമനസ്കതയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു' തുടങ്ങിയ വാചകങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഔദ്യോഗിക അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾ വഴി സിഗരറ്റ് കടത്തുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗസ്സയിൽ സിഗരറ്റിന് വൻവിലയും കടുത്ത ക്ഷാമവുമാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ദെയ്റുൽ ബലാഹിലെ മാർക്കറ്റിൽ ഡ്രോണുകൾ വഴി സിഗരറ്റും കാപ്പിയും വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ ഓടിക്കൂടിയത് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാനല്ല, സിഗരറ്റ് ലഭിക്കാനായിരുന്നുവെന്ന് 35കാരനായ പച്ചക്കറി വ്യാപാരി മുഅ്മിൻ അബൂ അജ്വ 'ദി നാഷനലി'നോട് പറഞ്ഞു.
ലഘുലേഖകളിലെ സന്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചവർ അവ കീറിക്കളയുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്ന് ജബലിയ ക്യാമ്പിലെ താമസക്കാരനായ അമീർ നൗഫൽ പറഞ്ഞു. വീടുകൾ തകർത്ത് തങ്ങളെ ടെന്റുകളിലേക്ക് മാറ്റിയവർക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളോട് സ്നേഹം തോന്നിയെന്ന് നടിക്കാനാകില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പ്രതികരിച്ചു.
2023 ഒക്ടോബറിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം മതിയായ പാർപ്പിടമോ വസ്ത്രമോ ഇല്ലാതെ ഗാസയിലെ 20 ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ്. വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഗസ്സയിലെ മരണസംഖ്യ ഇതുവരെ 75,000 ആയി ഉയർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരാണ്.
ലഘുലേഖകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കരുതെന്ന് ഫലസ്തീൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാനുഷിക സഹായം തേടി ഈ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ചിലർ അറിയാതെ ഇസ്രായേൽ ചാരസംഘടനയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗസ്സയിലെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ ആത്മാർഥമായ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ ലഘുലേഖകൾക്കൊപ്പം സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം അതിർത്തികൾ തുറന്ന് അവശ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.