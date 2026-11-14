'ഒക്ടോബർ 7' സംഭവത്തിനിടെ ഇസ്രായേലികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമീണ അറബിയുടെ വീട് പൊളിച്ചു

'ഒക്ടോബർ 7' സംഭവത്തിനിടെ ഇസ്രായേലികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമീണ അറബിയുടെ വീട് പൊളിച്ചുtext_fields
ജറുസലേം: 2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് നോവ സംഗീത നിശയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിനിടെ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി 30 ഇസ്രായേലി പൗരന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ബെഡൂയിൻ ഡ്രൈവർ യൂസഫ് സിയാദ്നയുടെ കുടുംബവീടുകൾ ഇസ്രായേൽ അധികൃതർ ഇടിച്ചുനിരത്തി. മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഇസ്രായേൽ 'ദേശീയ നായകൻ' എന്ന് വാഴ്ത്തുകയും, പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നൽകി ആദരിക്കുകയും, 2024-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ ദീപശിഖ തെളിയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തോടാണ് ഭരണകൂടം ഈ ക്രൂരത കാട്ടിയത്. തെക്കൻ ബെഡൂയിൻ നഗരമായ റാഹത്തിന് സമീപമുള്ള 'അൽ-സിയാദ്ന' എന്ന അംഗീകൃതമല്ലാത്ത ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളാണ് അനധികൃത നിർമാണം ആരോപിച്ച് അധികൃതർ തകർത്തത്. ഏകദേശം 5,000-ത്തോളം പേർ താമസിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഡസൻ കണക്കിന് വീടുകൾ ഇപ്പോഴും പൊളിച്ചുമാറ്റൽ ഭീഷണിയിലാണ്.
'ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ വെറുമൊരു അറബി മാത്രമാണ്': യൂസഫ് സിയാദ്ന
ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടിയിൽ തകർന്നുപോയ 50-കാരനായ യൂസഫ് സിയാദ്ന, ജൂത വാർത്താ ഏജൻസിയായ ജെ.ടി.എയോട് (JTA) തന്റെ വേദന പങ്കുവെച്ചു. 'ഒക്ടോബർ 7-ന് ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ഓടിനടന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇന്ന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ഒടുവിൽ, നിങ്ങൾ വെറുമൊരു അറബി മാത്രമാണ്', സിയാദ്ന പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടവരാണ് സിയാദ്നയുടെ കുടുംബം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുവായ യൂസഫ് അൽ-സിയാദ്നയെയും മൂന്ന് മക്കളും ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ മോചിതരായെങ്കിലും പിതാവും മകൻ ഹംസയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ ബന്ദികളുടെ സഹോദരന്റെയും സഹോദരിയുടെയും വീടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയത്. കൂടാതെ, ഒക്ടോബർ 7-ന് സികിം ബീച്ചിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആബേദ് അൽ-റഹ്മാന്റെ പിതാവിന്റെ വീടിനും കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബറിൽ 65-ഓളം വീടുകൾക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച മാത്രം പിന്നിട്ട മകനായി സിയാദ്നയുടെ ബന്ധു നിർമിച്ച വീടും പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്നു. പിഴ ഒഴിവാക്കാനായി സിയാദ്നയ്ക്ക് സ്വന്തം വെയർഹൗസ് സ്വയം പൊളിച്ചുമാറ്റി. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലെ ഒറ്റമുറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്.
നെഗെവിലെ 90,000 ബെഡൂയിനുകളുടെ ദുരിതവും ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ ഭീഷണിയും
ഇസ്രായേലിന്റെ ആകെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 60 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന നെഗെവ് മരുഭൂമിയിലെ ഡസൻ കണക്കിന് അംഗീകൃതമല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലായി ഏകദേശം 90,000 ബെഡൂയിൻ അറബികളാണ് താമസിക്കുന്നത്. 1948-ൽ ഇസ്രായേൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തിനും മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണിവർ. കുടിവെള്ളമോ വൈദ്യുതിയോ റോഡുകളോ ഇല്ലാത്ത ഇവർക്ക് നിർമാണ അനുമതി നിഷേധിച്ച ശേഷം, വീടുകൾ 'അനധികൃതം' എന്ന് മുദ്രകുത്തി തകർക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം. നെതന്യാഹു സർക്കാരിലെ തീവ്രവലതുപക്ഷ നേതാവും ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഇതാമർ ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ തീവ്രമാക്കിയത്. 2023-നും 2025-നും ഇടയിൽ 14,280 നിർമിതികളാണ് നെഗെവിൽ തകർത്തത് (മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ 81% വർദ്ധനവ്). വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ സ്കൂളുകളിൽ അന്തിയുറങ്ങുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, 'നെഗെവിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ തയ്യാറാക്കിവെച്ചോളൂ, കാരണം ഞാൻ ഇനിയും കൂടുതൽ വീടുകൾ പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ്' എന്നായിരുന്നു ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ പ്രതികരണം.
വീടുകൾ പൊളിക്കുന്നതിലുള്ള രോഷം ഒക്ടോബർ 27-ന് നടന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അറബ് വോട്ടർമാരുടെ കുത്തൊഴുക്കിന് കാരണമായി. റാഹത്തിൽ പോളിംഗ് 60 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 85 ശതമാനമായി ഉയരുകയും മൻസൂർ അബ്ബാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അറബ് പാർട്ടിയായ 'റആം' 85% വോട്ടുകൾ നേടി പാർലമെന്റിൽ എട്ട് സീറ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 7-ന് ശേഷം തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടവും ബെഡൂയിൻ പൗരന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് സിയാദ്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ പ്രതീക്ഷകൾ സഫലമായോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, 'നേരെ വിപരീതമാണ് സംഭവിച്ചത്' എന്നായിരുന്നു കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി.