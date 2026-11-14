ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് മെലൻഷോണിന് ഇസ്രായേലിൽ പ്രവേശന വിലക്ക്; നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് മെലൻഷോണിന് ഇസ്രായേലിൽ പ്രവേശന വിലക്ക്; നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിtext_fields
തെൽ അവീവ്: ഫ്രഞ്ച് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ ലാ ഫ്രാൻസ് ഇൻസൂമിസ് നേതാവ് ജീൻ ലൂക് മെലൻഷോണിന് ഇസ്രായേൽ പ്രവേശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. പാർട്ടിയുടെ ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ നിലപാട് അതിരുകടന്നതാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നടപടി. വ്യാഴാഴ്ച ഇസ്രായേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഇസ്രായേലിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും പൗരന്മാർക്കെതിരെ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്നവരെയും രാജ്യത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജീൻ നോയൽ ബറോ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കുന്ന സർക്കാറിന്റെ ജനകീയ പ്രീണന നടപടിയാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇസ്രായേൽ-ഫലസ്തീൻ സംഘർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാ ഫ്രാൻസ് ഇൻസൂമിസ് പോലുള്ളവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കാണ് തീരുമാനം സഹായകമാകുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.