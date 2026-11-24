തെൽ അവീവിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈദുബൈ സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ അനുമതിtext_fields
തെൽ അവീവ്: തെൽ അവീവിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈദുബൈ വിമാന സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ഗതാഗത മന്ത്രി മിരി റെഗേവ് അനുമതി നൽകി. വിമാനത്തിലെ സഹപൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിച്ചെന്ന സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മാസമായി നിർത്തിവച്ച സർവിസുകളാണ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ അധികൃതരുടെ അന്തിമ അനുമതി കൂടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റെഗേവ് അനുമതി നൽകിയത്. ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിമാന സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഇസ്രായേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
നവംബർ 16ന് ഇസ്രായേൽ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ജനറൽ മോശെ ബെൻ-സാക്കന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും യു.എ.ഇ വ്യോമയാന അധികൃതരും ദുബായിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം. ദുബായ്-തെൽ അവീവ് റൂട്ടിൽ സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.
വിമാനത്തിലെ അസാധാരണ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കമ്പനി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചതായും സുരക്ഷാ അധികൃതരുടെ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ റെഗേവ് അംഗീകാരം നൽകിയതായും ഗതാഗത മന്ത്രാലയ പ്രസ്താവനയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇസ്രായേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിനും യു.എ.ഇക്കുമിടയിലെ വ്യോമഗതാഗത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന നീക്കമാണിതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ബോയിങ് 737 മാക്സ് 8 വിമാനത്തിലെ അസാധാരണ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് ഫ്ലൈദുബൈ തെൽ അവീവ് സർവിസുകൾ നിർത്തിവച്ചത്. ഇസ്രായേൽ വിമാനക്കമ്പനികളും ദുബായിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ നിർത്തിയതോടെ യു.എ.ഇ-ഇസ്രായേൽ റൂട്ടിൽ അബുദാബിയിലേക്ക് സർവിസ് നടത്തുന്ന ഇത്തിഹാദ് മാത്രമാണ് വിമാന സർവിസ് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് ഇസ്രായേൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സെപ്റ്റംബർ 30-നാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് തെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബൈ ബോയിങ് 737 മാക്സ് 8 വിമാനത്തിൽ സഹപൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിക്കുന്നത്. വിമാനം ആകാശത്തായിരിക്കെ കോക്ക്പിറ്റിൽ വെച്ച് സഹപൈലറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരനായ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചറിനെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിനിടെ വിമാനം ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 14,300 അടിയോളം താഴേക്ക് പതിച്ചെങ്കിലും, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ കോക്ക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ സാധിച്ചതോടെ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ചേർന്ന് സഹപൈലറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി.
തുടർന്ന് വിമാനം വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ തബൂക്കിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 174 പേരും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒമാൻ പൗരനായ കോ-പൈലറ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.