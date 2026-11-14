'ഇസ്രായേൽ വാദങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലുന്നു'; ബോർഡ് ഓഫ് പീസിന് പക്ഷപാത നിലപാടെന്ന് ഹമാസ്

'ഇസ്രായേൽ വാദങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലുന്നു'; ബോർഡ് ഓഫ് പീസിന് പക്ഷപാത നിലപാടെന്ന് ഹമാസ്text_fields
ഗസ്സ: ആശുപത്രികൾ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാദം ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് അംഗീകരിച്ചതിനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് ഹമാസ്. ഗസ്സയിൽ സാധാരണക്കാർക്കും ആരോഗ്യസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാനാണ് ബോർഡ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഹമാസ് ആരോപിച്ചു.
ദക്ഷിണ ഗസ്സയിലെ ഖാൻ യൂനിസിലുള്ള നാസർ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഹമാസിന്റെ പ്രതികരണം. വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഡോക്ടറും ഉൾപ്പെടെ ആറ് ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 30ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയോടുള്ള പ്രതികരണമായാണ് ഹമാസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതി ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുകയും, ആരോപണങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ നൽകാതെ ആശുപത്രികളും മറ്റ് സുപ്രധാന സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഹമാസ് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഹമാസ് ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു.
ആശുപത്രികൾ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ആരോപണങ്ങളും വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവരെത്തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യക്തമായ പക്ഷപാതമാണെന്ന് ഹമാസ് പറഞ്ഞു.
അത്തരമൊരു നിലപാട് ബോർഡിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും വസ്തുനിഷ്ഠതയുടെയും നീതിയുടെയും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.