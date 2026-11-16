'സരിയയുടെ കണ്ണീർ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊടുവിൽ ഐസകിന് പുതുജീവൻ'; ബ്രൂക്ലിൻ അപകത്തിൽ കാണാതായ വളർത്ത് പൂച്ചയെ കണ്ടെത്തി

'സരിയയുടെ കണ്ണീർ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊടുവിൽ ഐസകിന് പുതുജീവൻ'; ബ്രൂക്ലിൻ അപകത്തിൽ കാണാതായ വളർത്ത് പൂച്ചയെ കണ്ടെത്തിtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് എട്ടുപേർ മരിച്ച അപകടത്തിൽ കാണാതായ വളർത്തുപൂച്ചയെ നാല് ദിവസത്തിനുശേഷം ജീവനോടെ കണ്ടെത്തി. ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രൂക്ലിനിലെ ഫ്ലാറ്റ്ബുഷിൽ തകർന്ന കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ഐസക് എന്ന പൂച്ചയെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തിയത്. പൂച്ചയുടെ ഉടമയായ 13കാരി സരിയ കോൾമാന്റെ കണ്ണീരോടെയുള്ള അഭ്യർഥനക്കൊടുവിലാണ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയത്.
കെട്ടിടം തകരുന്നതിന് പിന്നാലെ വീട്ടിലെത്തിയ സരിയക്ക് പൂച്ചയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച നിയന്ത്രണവേലി മറികടന്ന് പൂച്ചയെ തിരയാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അതിന് സാധിച്ചില്ല. മറ്റുള്ളവർ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും പൂച്ചയെ കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ഭയന്നുപോയ ഐസക് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു സരിയയുടെ പ്രതീക്ഷ.
തുടർന്ന് ഫ്ലാറ്റ്ബുഷ് കാറ്റ്സ് സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ വിൽ സ്വീഗാർട്ട് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് പൂച്ചയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കെട്ടിടവകുപ്പിന്റെ ഏകോപനത്തോടെയായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം. നാല് ദിവസമായി ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ പൂച്ചയെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. നിലവിൽ ഫ്ലാറ്റ്ബുഷ് വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക്കിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
നവംബർ 16ന് തിങ്കളാഴ്ച ക്ലിനിക്കിൽവെച്ച് സരിയയും ഐസക്കും ഔദ്യോഗികമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. പൂച്ചയെ ഉടമയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് മേയർ മംദാനിയും പ്രതികരിച്ചു.
കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും രണ്ട് നിർമാണത്തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേരാണ് മരിച്ചത്. നാല് അഗ്നിരക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും 14 സാധാരണക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അപകടത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്