‘തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളിൽനിന്ന് ശത്രു പാഠം പഠിക്കണം, ഇനി ഒന്നു തൊട്ടാൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തിരിച്ചടി...’; അമേരിക്കക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

‘തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളിൽനിന്ന് ശത്രു പാഠം പഠിക്കണം, ഇനി ഒന്നു തൊട്ടാൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തിരിച്ചടി...’; അമേരിക്കക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻtext_fields
തെഹ്റാൻ: ഇറാനെതിരെ ഇനിയൊരു സൈനിക നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ അമേരിക്കക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐ.ആർ.ജി.സി) മേധാവി മേജർ ജനറൽ അഹ്മദ് വാഹിദി. തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളിൽനിന്ന് ശത്രു പാഠം പഠിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും വിനാശകരമായ നഷ്ടം സംഭവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ചെറിയ പ്രകോപനങ്ങൾക്കുപോലും ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും വാഹിദി വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇനിയൊരു സൈനിക നീക്കമുണ്ടായാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും വാഹിദിയെ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസ് ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. “ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാജയങ്ങളിൽനിന്ന് ശത്രു പാഠം പഠിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം കൂടുതൽ വലിയ പാഠങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. എത്ര ചെറിയ ആക്രമണമായാലും അതിന് വിനാശകരവും വേദനാജനകവുമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും” -വാഹിദി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സംഘർഷം വർധിക്കുന്നതിനിടെ സമുദ്രഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.ആർ.ജി.സി പുതിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അനുമതി ഇല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദ്രവീകൃത വാതകം വഹിച്ച കപ്പലിന് മൈനിൽ തട്ടിയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ തിപിടിച്ചിരുന്നു.
ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ തെക്കൻ പാതയിലൂടെ ഒരു ദ്രവീകൃത വാതക വാഹിനിക്കപ്പൽ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് സ്ഫോടനത്തിനു കാരണമെന്ന് ഐആർജിസി പറയുന്നു. കപ്പൽ നാവിക മൈനിൽ തട്ടി വൻ സ്ഫോടനമുണ്ടായെന്നും ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കപ്പലിന്റെ പേര്, ഉടമസ്ഥാവകാശം, നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി, ആളപായമുണ്ടായോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഐആർജിസി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനിടെ, ഇറാനിലെ സിറിക് മേഖലയിലുള്ള ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ടവറിന് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ബഹ്റൈനിലെ അമേരിക്കൻ മുന്നറിയിപ്പ് റഡാർ സംവിധാനം തകർത്തതായി ഐആർജിസി അവകാശപ്പെട്ടു.
ബഹ്റൈൻ ദ്വീപിലെ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഏർലി വാണിങ് റഡാർ സംവിധാനം തകർത്തതായാണ് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
അമേരിക്കക്കുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഐആർജിസി വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ വ്യോമ പ്രകോപനങ്ങളും എണ്ണക്കടത്തും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സേന ആവശ്യപ്പെട്ടു. “ബഹ്റൈനിലെ അമേരിക്കൻ റഡാർ തകർത്തത് ആക്രമണം നടത്തുന്ന ശത്രുവിനുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ വ്യോമ പ്രകോപനങ്ങളും എണ്ണക്കടത്തും അവസാനിപ്പിക്കണം. ശത്രു വീണ്ടും നിയമലംഘനങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും ആവർത്തിച്ചാൽ പരിധികളില്ലാതെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഐആർജിസി വ്യോമസേന പൂർണ സജ്ജമാണ്” -ഫാർസ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ശത്രുവിന്റെ വഞ്ചനാപരമായ നീക്കങ്ങളിൽ കമ്പനികൾ വീഴരുതെന്നും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ കൂടുതൽ കടുത്ത ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഐആർജിസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിനിടെ, ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾക്ക് അമേരിക്കക്ക് സൈനിക, സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഖാഈ രംഗത്തെത്തി. വാഷിങ്ടണിന്റെ നീക്കങ്ങളിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പങ്കാളികളാകുന്നത് ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിലോ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സാമ്പത്തിക ഭീകരതയിലോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പങ്കാളികളാകുന്ന ഏത് നടപടിയും, നാവികസേനയെ വിന്യസിക്കുന്നതും സൈനിക-ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നൽകുന്നതും ഉൾപ്പെടെ, ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന ശത്രുതാപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ നടപടിയായി കണക്കാക്കും” -അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം നടപടികൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചാർട്ടറിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2(4)ന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ 3314-ാം പ്രമേയത്തിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നും ബഖാഈ വാദിച്ചു.
അതേസമയം, അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇറാൻ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. “അവർ പിന്നെ ഉണ്ടാകില്ല” എന്നായിരുന്നു അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ട്രംപിന്റെ മറുപടി. സൈനിക ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം അമേരിക്കക്കാണെന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.