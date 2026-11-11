ആണവരഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയാൽ 20 മില്യൺ ഡോളർ പാരിതോഷികം; അമേരിക്കക്കെതിരെ യു.എന്നിൽ പരാതിയുമായി ഇറാൻ

ആണവരഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയാൽ 20 മില്യൺ ഡോളർ പാരിതോഷികം; അമേരിക്കക്കെതിരെ യു.എന്നിൽ പരാതിയുമായി ഇറാൻtext_fields
തെഹ്റാൻ: ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് 20 മില്യൺ ഡോളർ വരെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ച അമേരിക്കൻ നടപടിയെ അപലപിക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോടും രാജ്യാന്തര ആണവോർജ ഏജൻസിയോടും (ഐ.എ.ഇ.എ) ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഗ്ചി. ഈ നീക്കം ഇറാന്റെ ആണവനിലയങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യു.എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്, സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ്, ഐ.എ.ഇ.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ റാഫേൽ ഗ്രോസി എന്നിവർക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് അരാഗ്ചി അമേരിക്കയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്. യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ‘റിവാർഡ്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ്’ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇറാന്റെ ആണവനിലയങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് പണം നൽകുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യമെങ്കിൽ താമസം മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതിക്കെതിരായ ചാരപ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്ന് അറാഗ്ചി ആരോപിച്ചു. ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും സാങ്കേതിക ജീവനക്കാരെയും വധശ്രമങ്ങൾക്കും അട്ടിമറി നീക്കങ്ങൾക്കും മറ്റ് സുരക്ഷാഭീഷണികൾക്കും ഇരയാക്കാൻ ഇത് ഇടയാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഐ.എ.ഇ.എയുടെ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിലുള്ള ആണവനിലയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏജൻസിയുടെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അറാഗ്ചി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആക്രമണത്തിന്റെയും അട്ടിമറിയുടെയും ഭീഷണി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആണവസുരക്ഷാ കരാറിലെ ബാധ്യതകൾ സാധാരണ നിലയിൽ നടപ്പാക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആണവായുധ കരാറിലെ (എൻ.പി.ടി) നാലാം അനുച്ഛേദം സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആണവോർജം വികസിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അവകാശം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറാഗ്ചി ഓർമിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ നടപടി രാജ്യാന്തര സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ യു.എൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പരിശോധിക്കണമെന്നും ഉത്തരവാദികളെ നടപടിക്ക് വിധേയരാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.