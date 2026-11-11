ഇറാൻ വധഭീഷണി; യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി രഹസ്യ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറി

ഇറാൻ വധഭീഷണി; യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി രഹസ്യ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള വധഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസന്റ് ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽനിന്ന് സൈനിക ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറി. ‘ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്’ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന വ്യക്തികളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ബെസന്റിനെതിരെയുള്ള ഭീഷണിയുടെ സ്വഭാവമോ ഗൗരവമോ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും, അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൗരന്മാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയേക്കാവുന്ന രഹസ്യ നീക്കങ്ങളിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിനുള്ള ആശങ്കയാണ് ഈ സുരക്ഷാ മാറ്റത്തിന് കാരണം.
അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ചില വധശ്രമങ്ങൾ ‘അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും’ തെഹ്റാൻ യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയതായും കഴിഞ്ഞ മാസം രഹസ്യ കുറിപ്പിൽ മുതിർന്ന യു.എസ് ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അമേരിക്കൻ മണ്ണിലും മറ്റ് വിദേശ ഇടങ്ങളിലും വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഇറാന്റെ ശേഷി ഇപ്പോഴും പരിമിതമാണെന്നാണ് യു.എസ് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് പത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ എതിരെ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇറാൻ നേരത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ട്രഷറി വകുപ്പ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
തെഹ്റാനെതിരായ വാഷിങ്ടണിന്റെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ കാമ്പയനിലെ പ്രധാനികളിൽ ഒരാളാണ് സ്കോട്ട് ബെസന്റ്. ഇറാന്റെ എണ്ണവരുമാനം, ബാങ്കിങ് ശൃംഖലകൾ, ഫണ്ടിങ് സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇറാനുമേലുള്ള സാമ്പത്തിക സമ്മർദം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ ട്രഷറി വകുപ്പ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാന്റെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷിയെ തകർക്കാനും സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന തടയാനുമാണ് വാഷിങ്ടൺ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യക്തികൾ, കമ്പനികൾ, ഷിപ്പിങ് ശൃംഖലകൾ, ഇറാന്റെ എണ്ണ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ
സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ കാമ്പയ്നും സമാന്തരമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റ് തന്ത്രപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലും യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ സേനകൾ തുടർച്ചയായി വ്യോമാക്രമണം നടത്തിവരികയാണ്. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ മേഖലയിലാകെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മുൻ പരമാധികാരി അയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലബനനിലെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക നടപടികൾ പ്രദേശത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഷിങ്ടണും തെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ, അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വ്യക്തികൾക്കും എതിരായ പ്രതികാര നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ സുരക്ഷാ രംഗത്തെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്.