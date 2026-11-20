ഇറാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷം; ഇസ്രായേലിൽ സൈനിക ബങ്കറുകൾ നിർമിക്കാൻ അമേരിക്കtext_fields
തെൽ അവീവ്: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനിടെ, മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സൈനികരെയും സഖ്യസേനാംഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, 17 ഉറപ്പുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബങ്കറുകൾ അടിയന്തരമായി നിർമിക്കാൻ കരാറുകാരെ തേടി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച കരാർ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, മിസൈലുകൾ, ഡ്രോണുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള പരോക്ഷ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, തകരാതെ നിലനിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 17 ബങ്കറുകളാണ് യുഎസ് സൈന്യം നിർമിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ 10 ബങ്കറുകൾ ഇസ്രായേലിലും അഞ്ചെണ്ണം സൗദി അറേബ്യയിലും രണ്ടെണ്ണം ലെബനനിലുമാണ് നിർമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
'മേഖലയിൽ സൈനികരുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീഷണികൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവാരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള സൈനിക സുരക്ഷാ ഷെൽട്ടറുകൾ അടിയന്തരമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പകരം, മുൻകൂട്ടി നിർമിച്ച നിലവാരമുള്ള ഉറപ്പുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ബങ്കറുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അടിയന്തരവും ഉയർന്ന മുൻഗണനയുള്ളതുമായ ആവശ്യമാണ്' - അറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് ഉറപ്പുള്ള കോൺക്രീറ്റ് അറകൾ ഓരോ ബങ്കറിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ, സ്ഫോടനങ്ങളുടെയും ചീളുകളുടെയും ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന 'അലാസ്ക ബാരിയറുകൾ' പ്രവേശന, പുറത്തുകടക്കൽ കവാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ അകലെ സ്ഥാപിക്കും. മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഓരോ ബാരിയറിനും ഏകദേശം 6.1 ടൺ ഭാരമുണ്ടാകും.
ബങ്കറുകളിൽ സ്നൈപ്പർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സ്ക്രീനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. മേൽക്കൂരയിൽ 18 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണൽച്ചാക്കുകൾ വിരിക്കും.
നിർമാണത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്, വിലവിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കരാറുകാർക്ക് വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയം മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായ കരാറുകാരനെ കണ്ടെത്തിയാൽ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.
ബങ്കറുകൾ നിർമിക്കുന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ അറിയിപ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പകരം, ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് യോഗ്യരെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ബന്ധപ്പെട്ട സൈനിക താവളങ്ങളുടെ പേരുകളും കൃത്യമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കോർഡിനേറ്റുകളും കൈമാറുകയുള്ളൂവെന്നാണ് അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇസ്രായേലിലെ ബങ്കറുകൾ വ്യോമസേനാ താവളങ്ങളിലായിരിക്കും നിർമിക്കുകയെന്നാണ് അറിയിപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. എയർബേസിനുള്ളിൽ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലോ, മറ്റിടങ്ങളിലോ നിർമാണാവശിഷ്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ കരാറുകാർക്ക് അനുമതിയുണ്ടാകില്ലെന്നും അറിയിപ്പിൽ പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മെർക്കുറി, ലെഡ്, ഹെക്സാവാലന്റ് ക്രോമിയം, ടൊളുവിൻ, ആസ്ബറ്റോസ്, ക്ലോറിനേറ്റഡ് സോൾവന്റുകൾ, പോളിക്ലോറിനേറ്റഡ് ബൈഫിനൈലുകൾ, ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ക്ലോറിൻ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ, എഥിലീൻ അധിഷ്ഠിത ഗ്ലൈക്കോൾ ഈഥറുകൾ, അവയുടെ അസറ്റേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ചില വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും അറിയിപ്പിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കളിൽ പലതും വിമാനങ്ങളുടെ ഘടന, വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനക്ഷമത, ആയുസ്സ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, സുരക്ഷ എന്നിവയെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവയാണ്. വ്യോമസേനാ താവളങ്ങളിലെ വിമാനങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ആക്രമണ ഡ്രോണുകളും തുടർച്ചയായി പ്രയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ പുതിയ അറിയിപ്പ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. 'ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറി'ക്കിടെ കുവൈത്തിലെ ഒരു സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ നേരിട്ട് പതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളിൽ മേഖലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അമേരിക്കൻ സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ജോർദാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ മൂല്യം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്